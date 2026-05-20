Su metodología se basa en grupos reducidos, relación cercana entre alumnos y profesores, y apuesta por la internacionalización y las nuevas tecnologías.

Ofrece 49 grados, 63 másteres, 13 programas de doctorado y 311 títulos propios, con más de 22.500 alumnos y 1.881 profesores.

Está formada por 8 instituciones de enseñanza superior y un centro adscrito, entre ellas IQS, Blanquerna, La Salle y Esade.

La Universidad Ramón Llull (URL) es una universidad privada de inspiración cristiana fundada en 1990 en Barcelona.

La Universidad Ramón Llull (URL), fundada en 1990, es una universidad privada de inspiración cristiana ubicada en Barcelona, Cataluña, nombrada así en homenaje al beato Ramon Llull.

Está integrada por 8 instituciones de enseñanza superior e investigación de gran prestigio, y 1 centro adscrito. Su objetivo principal es proporcionar una formación de calidad, centrada en la persona y que dé respuesta a las necesidades de la sociedad.

La Universidad Ramón Llull está integrada por IQS, Blanquerna, La Salle, Esade, Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés, Observatorio del Ebro, Instituto Borja de Bioética, Instituto de Salud Mental Vidal i Barraquer y Escuela Superior de Diseño ESDI (centro adscrito).

Los grupos de trabajo reducidos, la relación estrecha entre alumnos y profesorado, y el dominio de las nuevas tecnologías, conforman la metodología propia de esta universidad, que entiende la internacionalización como un aspecto clave de la formación de los profesionales del futuro.

Tipo: privada

Campus: Barcelona, San Cugat del Vallès, Sabadell y Roquetes (Tarragona)

Titulaciones: 49 grados, 63 másteres, 13 programas de doctorado y 311 títulos propios

Nº de profesores: 1.881

Nº de alumnos: 22.505

Precio medio: 85-340 €/ ECTS