Su formación integral incluye acompañamiento personal con más de 300 mentores y una alta empleabilidad, gracias a convenios con 13.000 empresas y una tasa de ocupación del 93,7%.

Cuenta con más de 1.600 profesores y 14.500 alumnos en su campus de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) es una institución privada con más de 30 años de trayectoria y un modelo educativo de identidad cristiana y vocación humanista.

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), con más de 30 años de trayectoria, es una comunidad universitaria que, desde su propósito “Formar para transformar”, sitúa a la persona en el centro y busca contribuir a la transformación de la sociedad y la cultura. Su modelo educativo, de identidad cristiana y vocación humanista, combina excelencia académica, formación integral y acompañamiento personal para ayudar a cada alumno a descubrir su vocación, desarrollar sus talentos y ponerlos al servicio de los demás.

En su campus de Madrid, concebido para vivir una experiencia universitaria completa, la UFV ofrece un entorno abierto, innovador y comunitario en el que convergen aprendizaje, vida universitaria, acción social, investigación, deporte, cultura y crecimiento personal. La universidad cuenta actualmente con más de 55 grados y dobles grados, distribuidos en siete facultades y escuelas, y una oferta que se completa con postgrado, doctorado, formación profesional, educación ejecutiva y otras formaciones.

Uno de sus rasgos diferenciales es su cultura de acompañamiento, con más de 300 mentores que acompañan y orientan a los alumnos en su desarrollo personal, intelectual y vocacional. A ello se suma una propuesta académica amplia y consolidada, con 47 grados, 22 dobles grados, 20 másteres universitarios y 4 programas de doctorado, en estrecha conexión con el mundo profesional: más de 13.000 empresas colaboradoras, 11.000 convenios activos, 7.900 prácticas nacionales e internacionales y una tasa de ocupación del 93,7 % avalan la empleabilidad de sus egresados.

En conjunto, la Universidad Francisco de Vitoria ofrece un modelo universitario que integra rigor académico, formación integral, acompañamiento personal, proyección internacional y conexión con el entorno profesional. Una universidad donde el alumno no solo se prepara para ejercer una profesión, sino para comprender la realidad y contribuir a transformarla.

Tipo: privada

Campus: Pozuelo de Alarcón

Titulaciones: 47 grados, 22 dobles grados, 20 másteres universitarios y 4 programas de doctorado, FP superior y otras formaciones.

Nº de profesores: 1.633

Nº de alumnos: 14.500

Rango de precios: 102-131 €/ECTS