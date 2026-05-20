CUNEF Universidad es una institución de educación superior con más de 50 años de trayectoria académica, referente por su especialización, la excelencia de sus estudiantes y profesores, y la internacionalización de sus programas. Reconocida como universidad en 2019, su actividad académica se inicia en 1973, cuando fue creada por el Consejo Superior Bancario, hoy Asociación Española de Banca (Fundación AEB). Desde entonces, más de 15.000 profesionales se han formado en sus aulas.

En los últimos años, CUNEF Universidad ha consolidado su proyecto y ha alcanzado los 4.900 estudiantes en el curso 2025-2026, reforzando la excelencia docente e investigadora. El índice de empleabilidad de sus egresados asciende actualmente al 98%.

La universidad ha ampliado su oferta más allá de sus áreas tradicionales, de Administración y Dirección de Empresas y Derecho, que se imparten en el Campus Almansa, para incluir titulaciones en campos STEM, desde la Escuela Politécnica Superior. Las titulaciones de grado y postgrado de CUNEF Universidad dan respuesta a los nuevos retos de la sociedad, marcados por los avances tecnológicos y por un mercado global, ejemplo de ello son los grados en Ciencia de Datos y en Inteligencia Artificial, así como el doble grado en ADE y Ciencias de Datos o el de Economía e Ingeniería Matemática.

CUNEF Universidad desarrolla una investigación de calidad, transfiere conocimiento y tecnología a la sociedad, y promueve la transformación social, digital y económica de su entorno.

En el mes de abril, CUNEF Universidad ha sido acreditada por la asociación internacional AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business), uno de los sellos de calidad de mayor prestigio global en el ámbito de la educación superior en Administración y Dirección de empresas.

La acreditación AACSB se otorga tras un proceso de evaluación que analiza en profundidad aspectos clave como el diseño y rigor de los programas, la metodología docente y calidad del profesorado, la relevancia de la investigación y la experiencia del estudiante, así como la internacionalización de la institución y su conexión con el entorno profesional. Su obtención certifica la excelencia del modelo educativo de CUNEF Universidad y su capacidad para aportar valor en el ámbito académico, empresarial y social.

La sostenibilidad se sitúa en el centro de su misión, con una apuesta por la protección medioambiental, el desarrollo social y la gobernanza. En este sentido recientemente, el Campus Almansa ha obtenido el máximo grado de la certificación internacional de accesibilidad AIS (5 estrellas), convirtiéndose en la primera universidad privada en lograr esta distinción, como prueba de su compromiso con el desarrollo del talento.

Tipo: privada

Campus: Almansa y Pirineos

Titulaciones: 17 grados, 11 titulaciones de posgrado y 9 minors

Nº de profesores: 295

Nº de alumnos: 4.900

Precio medio: 230 €/ECTS