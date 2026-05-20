Destaca por su alta empleabilidad, movilidad internacional y gran número de convenios con empresas y entidades.

Cuenta con 15 Escuelas, una Facultad, 16 centros de investigación, 5 institutos y 3 centros de innovación.

La UPM se mantiene entre las 100 mejores universidades del mundo en áreas técnicas durante los últimos 10 años.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es líder en Ingeniería y Arquitectura en España según el ranking QS 2026.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la universidad pública española referente en Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diseño de Moda.

Líder de las universidades españolas en Ingeniería y Arquitectura según el ranking QS 2026 por materias (QS World University Rankings by Subject 2026), se consolida entre las 100 mejores universidades del mundo en estas áreas, manteniéndose de forma sostenida entre las 100 mejores universidades del mundo en estas áreas durante los últimos 10 años.

Está formada por 15 Escuelas, una Facultad y un Centro adscrito, 16 centros de investigación, 5 institutos y 3 centros de innovación.

La UPM ha obtenido sellos de calidad internacionales en muchos de sus títulos de Grado y Máster, reconociéndose la calidad de los mismos.

Destaca por la rigurosa formación técnica y la alta empleabilidad de sus egresados, así como la amplia oferta de movilidad internacional para sus estudiantes y los numerosos convenios de cooperación educativa con empresas e instituciones nacionales y extranjeras.

Ha sido la primera universidad española en retorno de fondos en el programa H2020 recién finalizado, participando en 553 proyectos (de los cuales 98 han sido coordinados por la UPM). Las estructuras de I+D+i cuentan con 2.800 investigadores que están integrados en 220 grupos de investigación.

Tipo: pública

Campus: campus Ciudad Universitaria-Moncloa, campus Madrid ciudad, campus Sur y campus de Montegancedo

Titulaciones: 57 Grados y dobles Grados y 16 PARS (Programas Académicos con recorrido sucesivo en el ámbito de la Ingeniería y la Arquitectura)

Nº de profesores: 2.958

Nº de alumnos: 33.387

Precio medio: 19,43 €/ECTS