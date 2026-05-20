Su campus principal está en Bellaterra, y también tiene sedes en Sabadell y Barcelona, con un precio medio de 16 €/ECTS.

Creada en 1968, la UAB cuenta con más de 40.000 estudiantes, 4.250 profesores y se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo.

La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) es una universidad joven, pública y puntera. Líder en los rankings internacionales y referente en investigación. De Barcelona, catalana e internacional. Una universidad transformadora, solidaria, diversa e igualitaria, sostenible y saludable, participativa y cultural. Y una universidad de campus donde vivir experiencias únicas.

Creada en 1968, es una universidad con un entramado multidisciplinar que reúne docencia, investigación básica y clínica, plataformas tecnológicas, transferencia de tecnología y creación de empresas. Con más de 2.400 investigadores, la UAB lidera la participación de las universidades españolas en el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea (Horizon Europe).

Con más de 40.000 estudiantes, su oferta formativa comprende 109 titulaciones de grado, 143 másteres universitarios oficiales y 68 programas de doctorado. Posicionada en los principales rankings internacionales entre las 200 mejores universidades del mundo y entre las 100 mejores de Europa, está reconocida por la calidad y el carácter innovador de su investigación, así como por la calidad formativa en los ámbitos de las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias experimentales, las biociencias, las ciencias de la salud, la ingeniería y la tecnología.

Tipo: pública

Campus: Bellaterra, Sabadell y Barcelona

Titulaciones: 109 grados, 144 másteres y 68 doctorados

Nº de profesores: 4.250

Nº de alumnos: 42.047

Precio medio: 16 €/ECTS