El 92% de los graduados trabaja y el 89% encuentra empleo al año de graduarse, con alta satisfacción estudiantil según datos de 2023.

La UPF cuenta con tres campus principales en Barcelona y ha renovado edificios históricos como el Depósito de Aguas y antiguos cuarteles militares.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) fue fundada en 1990 y destaca por su compromiso con la libertad, democracia, justicia, igualdad e investigación.

La Universidad Pompeu Fabra (UPF) fue fundada el 18 de junio de 1990, inspirada en los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad, independencia y pluralidad. Desde sus inicios, esta institución académica se propuso dos grandes objetivos: formar profesionales y ciudadanos responsables y comprometidos con los valores del civismo y contribuir al desarrollo de la investigación.

En el campo de la investigación, ha amparado numerosos proyectos, entre los cuales cabe destacar el Campus de la Comunicación, un espacio donde confluyen la creatividad y la tecnología, y el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona.

A lo largo de estos años se ha ido tejiendo un itinerario que va de La Rambla a la Villa Olímpica, en el barrio del Poblenou, itinerario alrededor del cual se han ido renovando edificios históricos de la ciudad: el Depósito de Aguas, construido por Josep Fontserè en 1888, actualmente sede de la biblioteca; o los antiguos cuarteles militares de la calle Wellington; los edificios de la plaza de la Mercè, sede del Rectorado.

Desde su fundación, la universidad ha ido articulando un modelo sustentado en tres ejes: una docencia de calidad centrada en el estudiante, una investigación de excelencia y la máxima internacionalización.

Los resultados de este modelo se traducen, entre otros, en los logros académicos de sus estudiantes (con la tasa de rendimiento más elevada del sistema español) o los datos de inserción laboral de los graduados: un 92% trabaja, un 89% encuentra trabajo al año de graduarse y está satisfecho con éste (8/10). Por todo ello, el 90% repetiría en la Universidad. (Datos de la agencia de calidad externa AQU, 2023).

Tipo: pública

Campus: Ciutadella, Poblenou y Campus del Mar

Titulaciones: 27 titulaciones de grado, 37 másteres y 9 doctorados

Nº de profesores: 2.242

Nº de alumnos: más de 10.000

Precio medio: 17,69 €/ECTS