La Universidad Complutense de Madrid (UCM) es una universidad pública y de calidad que apuesta por una formación integral y crítica del más alto nivel, con un gran potencial investigador que ocupa posiciones de liderazgo internacional. Una de las principales prioridades de la UCM es acercar e intensificar las relaciones con la sociedad y el entorno productivo.

Cuenta con tres campus: el campus de Ciudad Universitaria, el campus de Somosaguas y el campus Chamberí-Centro desde el 25 de enero de 2022, además del edificio histórico situado en el centro de Madrid, en la calle de San Bernardo del barrio de Malasaña.

Dispone de la mayor Biblioteca universitaria del país (3 millones de volúmenes, 300.000 recursos electrónicos, 417 bases de datos de acceso en línea, 38.555 publicaciones electrónicas y uno de los mejores fondos históricos de España con más de 232.000 ejemplares) y de una hemeroteca que es una de las principales suministradoras de publicaciones científicas al conjunto de universidades españolas. La UCM atesora un importante patrimonio histórico en sus museos y colecciones y cuenta con una extensa oferta cultural (arte, literatura, música, teatro, museos y festivales, etc.). De los 8 españoles ganadores de un Premio Nobel, siete estudiaron o fueron profesores en la UCM.

Tipo: pública

Campus: Campus Moncloa (Ciudad Universitaria), Campus Somosaguas (Pozuelo de Alarcón- Madrid) y Campus Chamberí-Centro

Titulaciones: 74 grados 168 másteres universitarios, 16 titulaciones internacionales y 56 programas de doctorado

Nº de alumnos: 64.704

Nº de profesores: 6.906

Precio medio: 16,92-20,68 €/ECTS