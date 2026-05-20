UAX amplía su presencia con el campus UAX Mare Nostrum en Málaga y prevé abrir el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias en 2026/27, enfocado en salud y el modelo One Health.

Cuenta con más de 10.000 convenios con empresas como Quirónsalud, Microsoft, LALIGA o Telefónica, potenciando el aprendizaje práctico y la conexión con el entorno laboral.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) destaca por su modelo académico innovador y una tasa de empleabilidad superior al 95%.

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) es una institución educativa con más de 30 años de trayectoria, reconocida por su modelo formativo centrado en la excelencia académica, la innovación y la empleabilidad. Destaca en titulaciones de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Business & Tech y Artes y Humanidades, con una tasa de empleabilidad superior al 95%.

UAX potencia el aprendizaje experiencial y conectado a la realidad en el entorno laboral a través de más de 10.000 convenios con organizaciones como Quirónsalud, Microsoft, LALIGA o Telefónica. Además, su metodología UAXmakers, un modelo experiencial alineado con las necesidades de talento global, prepara a los estudiantes para generar impacto en un contexto profesional en constante evolución. A través de proyectos reales desarrollados junto a profesionales, en los que los estudiantes trabajan en equipos multidisciplinares, aprenden a aplicar la tecnología con propósito, creando soluciones sostenibles a retos globales.

UAX se mantiene como referente en el aprendizaje práctico también gracias a sus instalaciones de vanguardia, entre las que se incluyen la Ciudad Sanitaria, formada por el Hospital Virtual de Simulación, el Hospital Clínico Veterinario y un Centro de Simulación Veterinaria, entre otras. Cuenta también con dos Clínicas Odontológicas en las que se ha realizado la primera intervención robotizada a un paciente edéntulo de Europa, un hito que posiciona a la universidad a la vanguardia en procedimientos quirúrgicos en el ámbito de la odontología. UAX expande el modelo a otros ámbitos como el de la ingeniería, para el que ha creado espacios de simulación como el Aero Lab o los talleres de Talgo o Sacyr.

Además, este curso, ha iniciado en Málaga su actividad académica UAX Mare Nostrum. La institución, integrada en el Grupo UAX, es una apuesta por extender su modelo educativo a uno de los entornos empresariales más dinámicos del sur de Europa. Su oferta se centra en áreas de alta empleabilidad, como son Negocios y Tecnología, Salud y Deporte, y Arte y Diseño. Por otra parte, el curso académico 2026/27, está previsto que sea el Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias -adscrito a UAX- el que inicie su actividad docente centrado en titulaciones de salud con un enfoque en One Health, para cubrir las necesidades de formación sanitaria del Principado y la zona norte de España.

Tipo: privada

Campus: UAX Madrid Villanueva (Villanueva de la Cañada, Madrid), UAX Madrid Chamberí (Madrid), UAX Madrid Chamartín (Madrid), Centro Universitario Alfonso X el Sabio Asturias (Oviedo, Asturias)

Titulaciones: 195 titulaciones (grado, posgrado y doctorado) de las que más de 90 son impartidas en modalidad online.

Nº de profesores: más de 2.500

Nº de alumnos: más de 22.000

Precio medio: 143 €/ECTS