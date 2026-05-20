Sus seis institutos de investigación agrupan a más de 700 investigadores e investigadoras.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Pública de Navarra (UPNA) lidera la inserción laboral en España, con un 86,1% de titulados de grado y un 84,8% de máster empleados. Cuenta con sedes en Pamplona y Tudela, y una oferta formativa plurilingüe orientada a la empleabilidad y a los retos sociales actuales. UPNA es parte de Campus Iberus y la alianza europea UNITA, impulsando la internacionalización y la colaboración estratégica universitaria. La universidad destaca en investigación multidisciplinar con seis institutos y más de 700 investigadores, abarcando áreas como entornos inteligentes, alimentación sostenible y biología aplicada.

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) es una institución comprometida con la excelencia académica, la proyección internacional y el desarrollo de su entorno. Ofrece una formación de calidad, plurilingüe y orientada a la empleabilidad, con prácticas curriculares en todos sus grados y una propuesta docente conectada con los retos profesionales y sociales del presente. Es la universidad pública líder en España en inserción laboral de personas tituladas de grado (86,1 %) y de máster (84,8 %).

Con sedes en Pamplona y Tudela, la UPNA combina una sólida vocación territorial con una mirada abierta al mundo. Su compromiso con Navarra se traduce en una estrecha vinculación con el tejido social, institucional y económico, mientras que su dimensión internacional se refleja en el impulso a la movilidad, en su oferta de posgrado y doctorado y en su participación en redes universitarias de referencia.

La UPNA forma parte de Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional compartido con las universidades de Lleida, La Rioja y Zaragoza, y está integrada en la alianza europea de universidades UNITA, junto a instituciones de España, Portugal, Italia, Rumanía y Suiza. Esta presencia en entornos de colaboración estratégica refuerza su capacidad para generar conocimiento, atraer oportunidades y ampliar horizontes para su comunidad universitaria.

La UPNA impulsa una investigación puntera en ámbitos situados en la frontera del conocimiento y mantiene una apuesta decidida por el desarrollo y la atracción de talento. Sus seis institutos de investigación agrupan a más de 700 investigadoras e investigadores para abordar, desde una perspectiva multidisciplinar, proyectos complejos en áreas como los entornos inteligentes, la economía y la empresa, la alimentación sostenible, los materiales avanzados, la investigación social y la biología aplicada a la salud y al medio ambiente.

Tipo: pública

Campus: Pamplona (Arrosadia y Salud) y Tudela

Titulaciones: 27 grados, 10 dobles grados, 1 grado dual, 6 programas internacionales de grado, 35 másteres universitarios, 6 dobles másteres, 2 másteres duales, 1 Máster Erasmus Mundus, 5 másteres impartidos en inglés y 16 programas de doctorado

Nº de alumnos: 10.708

Nº de profesores: 1.246

Precio medio: 15-28 €/ECTS