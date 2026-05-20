Cuenta con 109 grados y dobles grados, 91 másteres oficiales, 45 doctorados y 90 títulos propios, con campus en Ávila, Béjar, Salamanca, Villamayor y Zamora.

Lidera áreas estratégicas como biotecnología, inteligencia artificial y enseñanza del español, recibiendo más de 10.000 estudiantes internacionales al año.

La Universidad de Salamanca (USAL) es la cuarta universidad más antigua de Europa y un referente global en educación superior.

Con más de ocho siglos de trayectoria académica, la Universidad de Salamanca (USAL) es un referente universitario global que fusiona tradición e innovación. En la actualidad lidera áreas estratégicas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la enseñanza del español, ofreciendo una experiencia universitaria integral que trasciende las aulas.

Consolidada como la cuarta universidad más antigua de Europa y de las más longevas del mundo, la USAL reafirma cada año su liderazgo como destino preferente para el talento internacional, recibiendo a más de 10.000 estudiantes internacionales anualmente. Considerada el 'alma máter' de las universidades latinoamericanas, es una institución de espíritu cosmopolita y que promueve la excelencia investigadora, apostando por una conexión sólida con el tejido empresarial de su entorno.

Además de su sólida oferta académica, la Universidad de Salamanca ofrece una vibrante vida estudiantil y una amplia variedad de actividades extracurriculares. Los estudiantes pueden participar en clubes y organizaciones estudiantiles, eventos culturales, deportes, voluntariado y mucho más. La universidad también organiza conferencias, seminarios y exposiciones que enriquecen la experiencia educativa de los estudiantes y fomentan el intercambio de ideas y conocimientos.

Tipo: pública

Campus: Ávila, Béjar, Salamanca, Villamayor y Zamora

Titulaciones: 109 grados y dobles grados, 91 másteres oficiales, 45 titulaciones de doctorado y 90 títulos propios

Nº de profesores: 3.271

Nº de alumnos: 22.520 estudiantes de Grado, 2.452 estudiantes de Máster, 3.357 estudiantes de Doctorado, 1.291 estudiantes de títulos propios.

Precio medio: 13,36- 25,81 €/ECTS