La universidad impulsa proyectos de impacto social, innovación y emprendimiento, y tiene una importante proyección internacional con acuerdos en más de 15 países.

Ofrece enseñanza presencial y online, cuenta con 21 grados, 25 másteres y 3 doctorados, y mantiene más de 1.000 convenios con empresas e instituciones.

La UCAV está entre las 20 mejores universidades de España según Forbes 2025 y lidera en Castilla y León en inserción laboral en Salud, Ingeniería e Informática.

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) fue fundada en 1996 y destaca por su formación integral con enfoque humanista, científico y cristiano.

La Universidad Católica de Ávila (UCAV), fundada en 1996 bajo la tutela del Obispado de la Diócesis de Ávila, es una institución académica comprometida con la formación integral de sus estudiantes desde una perspectiva humanista, científica y cristiana. Su modelo educativo combina una docencia cercana y personalizada con una fuerte vocación por el entorno, impulsando la sostenibilidad, el desarrollo rural y la transferencia del conocimiento al territorio.

La empleabilidad de sus egresados, la innovación docente y su firme apuesta por una formación conectada con las necesidades reales del mercado laboral son algunos de los pilares del modelo educativo de la UCAV. La universidad ha sido reconocida entre las 20 mejores universidades de España por la revista Forbes en 2025 y destaca en el Ranking CYD 2025 como la primera universidad de Castilla y León en inserción laboral en áreas como Salud y Servicios Sociales, Ingeniería e Informática.

La UCAV combina su formación presencial con una consolidada trayectoria en enseñanza online, ofreciendo una metodología flexible, cercana y adaptada a las necesidades actuales del alumnado. Gracias a la transformación digital impulsada en los últimos años, todos los estudiantes cuentan con una plataforma que les permite seguir en directo las actividades docentes y acceder a una experiencia formativa dinámica y accesible desde cualquier lugar.

Con una oferta académica compuesta por grados, másteres, títulos propios y programas de doctorado, la UCAV mantiene además una importante proyección internacional. Dispone de convenios bilaterales en una quincena de países y acuerdos con más de 60 instituciones de América, Asia y Europa, así como más de 1.000 convenios con empresas e instituciones como Accenture, Deloitte, Banco Santander, la Escuela Nacional de Policía o el Consejo General del Poder Judicial.

Además, destaca por su implicación con el entorno a través de proyectos de impacto social, innovación y emprendimiento, consolidándose como una universidad dinámica y orientada al futuro.

Tipo: privada

Campus: Campus Canteros y Campus La Inmaculada

Titulaciones: 21 grados, 25 másteres y 3 doctorados

Nº de alumnos: 8.613

Nº de profesores: 811

Precio medio: 41-200 €/ECTS