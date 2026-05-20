La Universidad de Alicante (UA) tiene un único campus, en la ciudad de San Vicente del Raspeig, aunque imparte también docencia oficial en los municipios de Elda y Alcoy. El campus de San Vicente cuenta con ocho centros: seis facultades (de Filosofía y Letras, de Ciencias, de Derecho, de Ciencias Económicas y Empresariales, de Educación y de Ciencias de la Salud), una Escuela Politécnica Superior y una Escuela Internacional de Doctorado. En total son 58 los departamentos actuales que dan soporte a la docencia y la investigación y, además, existen también 18 institutos universitarios de investigación, así como más de una veintena de servicios que dan soporte a la gestión universitaria.

La Universidad de Alicante presenta un programa formativo compuesto por 47 títulos de Grado, a los que hay que añadir seis dobles grados entre titulaciones internas, y once dobles grados internacionales, con universidades de EEUU, Alemania y Brasil. Por su parte, la oferta de másteres universitarios se compone de 65 títulos, ofreciendo también la posibilidad de cursar dobles másteres internacionales, con universidades de Francia (París y Lyon), Alemania (Sarre) y China (Shanghái).

Todo ello, además, se encuentra en un campus conectado con el mundo y con su entorno más cercano que se conforma como un campus de referencia arquitectónica y paisajística, con instalaciones modernas donde las nuevas tecnologías constituyen un pilar esencial. Este espacio se presenta para ser vivido en armonía bajo parámetros saludables y sostenibles, que facilitan el rendimiento académico y la proyección personal. Además, el campus es plenamente accesible, con todos los servicios al alcance de sus estudiantes, que favorece la formación integral y universal de la comunidad universitaria y garantiza el contacto con las más avanzadas tendencias del mundo en investigación, cultura, deporte y pensamiento. Es un campus pensado para la formación de calidad.

Además, la UA está perfectamente vertebrada con el territorio ya que cuenta con un total de 13 sedes universitarias repartidas por la provincia de Alicante, que se ubican en los municipios de Alicante, Benissa, Biar, Calpe, Cocentaina, Elda, La Nucia, Orihuela, Petrer, Torrevieja, La Vila Joiosa, Villena y Xixona, donde se ofrecen actividades de divulgación y extensión universitaria. Igualmente dispone de 29 aulas universitarias en los municipios de Agres, Aigües, Algueña, Altea, Balones, Benidorm, Benilloba, Benimantell, Bigastro, Callosa d'En Sarrià, Castalla, Ràfol d'Almúnia, Guardamar del Segura, Ibi, L'Alfàs del Pi, La Romana, Monforte del Cid, Monòver, Muro, Novelda, Onil, Orba, El Pinós, Pego, Polop, Sant Joan, Sax, Sella y Tibi. Cuenta con un Parque Científico en continua expansión ubicado junto al campus universitario de San Vicente del Raspeig, que constituye un espacio de excelencia e innovación para incentivar las relaciones empresa-universidad y dinamizar la transferencia de tecnología y la competitividad del sistema económico.

Tipo: pública

Campus: San Vicente del Raspeig

Titulaciones: 47 grados, 65 másteres universitarios y 32 programas de doctorado

Nº de alumnos: 26.717

Nº de profesores: 3.088

Precio medio: 15-30 €/ECTS