Universidad Internacional de Cataluña (UIC)

Su comunidad es internacional, con estudiantes de más de 100 nacionalidades y cerca de 500 convenios de movilidad en 63 países.

Cuenta con una tasa de inserción laboral del 93,75% y más de 5.000 convenios de prácticas con empresas.

UIC Barcelona es una universidad privada con más de 9.000 alumnos y ocho facultades en dos campus: Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

UIC Barcelona es una universidad privada, sin ánimo de lucro, fundada con el compromiso de impactar en la sociedad. Su misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Imparten dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponen de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Ofrecen atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación.

Están conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras de empresa, 4 aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Los más de 5.000 convenios de prácticas firmados con empresas hacen posible que el alumnado esté en contacto directo con el mundo profesional, y la tasa de inserción laboral es del 93,75% (según la última encuesta de AQU Catalunya).

Tienen un marcado carácter internacional y en sus campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Favorecen las estancias en otros países gracias a los casi 500 convenios de movilidad suscritos en 63 países de todo el mundo. Ofrecen 52 dobles titulaciones internacionales con universidades como el Politecnico di Torino, Boston University, Birkbeck University of London, Universidad de Belgrano o Rutgers School of Dental Medicine.

En un mismo campus se aglutinan siete disciplinas del ámbito de la salud que están conectadas y generan sinergias interdisciplinarias: Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia. Conviven en el Campus Sant Cugat, integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, que forma parte a su vez de la red hospitalaria de referencia con que cuenta la Universidad (junto con el Hospital General de Granollers, Consorci Sanitari de Terrassa y EAP Sardenya).

Tipo: privada

Campus: Campus Barcelona y Campus Sant Cugat

Titulaciones: 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales, 23 másteres universitarios (+ 70 másteres y posgrados) y 4 doctorados.

Nº de profesores: 704

Nº de alumnos: 9.415

Rango de precios: 240 €/ECTS