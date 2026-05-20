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Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Es una de las universidades politécnicas líderes de Europa que titula cada año cerca de 6.000 estudiantes de grado y máster.

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Las claves

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La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una institución pública líder en ingeniería, arquitectura, ciencias y tecnología en Europa.

Cuenta con 9 campus distribuidos en 9 municipios de Cataluña y 18 centros docentes, ofreciendo 57 grados, 87 másteres y 46 doctorados.

Forma cada año a cerca de 6.000 titulados de grado y máster, y logra un alto índice de inserción laboral: el 95% de sus egresados trabaja.

La UPC tiene 3.101 profesores y 34.500 alumnos, y el precio medio por crédito ECTS es de 17,69 euros.

La Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) es una institución pública de investigación y educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la tecnología, y es una de las universidades politécnicas líderes de Europa. Titula cada año cerca de 6.000 estudiantes de grado y máster, más de 300 doctoras y doctores y 1.600 estudiantes de programas de formación permanente. Es una de las universidades con alto índice de inserción laboral de sus titulados: un 95 % trabaja y un 88 % encuentra trabajo en menos de 3 meses.

La UPC es una universidad con una extensa implantación en el territorio catalán, con 9 campus distribuidos en 9 municipios de Cataluña: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Martorell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecans y Vilanova i la Geltrú. Un total de 18 centros docentes, entre escuelas y facultades, configuran la base de la estructura académica de la UPC, complementada con sus departamentos, institutos y centros de investigación.

La misión de la UPC es contribuir a la construcción de un mundo sostenible y justo, mediante la investigación, la transferencia de tecnología, la difusión del conocimiento y la formación de profesionales en ingeniería, arquitectura, ciencia y tecnología con espíritu crítico y capacidad para trabajar en equipos interdisciplinares y multiculturales, adaptarse a los cambios y aprender a lo largo de la vida.

Tipo: pública

Campus: Barcelona, Castelldefels, Manresa, Martorell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Viladecans y Vilanova i la Geltrú

Titulaciones: 57 titulaciones oficiales de grado, 87 programas de máster y 46 programas de doctorado

Nº de profesores: 3.101

Nº de alumnos: 34.500

Precio medio: 17,69 €/ECTS