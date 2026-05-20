Está acreditada por entidades como AACSB, EFMD y AMBA, y destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.

Cuenta con 11 campus en España, una red Alumni de más de 80.000 miembros y una alta tasa de empleabilidad, superior al 90% al año de graduación.

Ofrece 19 grados y 7 másteres, con planes de estudio actualizados en colaboración con empresas y una metodología basada en casos reales, proyectos y simuladores.

ESIC University es una universidad privada española especializada en Ciencias Sociales y Jurídicas, con enfoque en empresa, marketing, datos y tecnologías digitales. Su propósito es transformar personas para un mundo mejor mediante la formación de profesionales con sólidos conocimientos técnicos, pensamiento crítico y compromiso ético, preparados para liderar organizaciones en entornos globales y digitales.

Con más de 60 años de trayectoria formando directivos y especialistas en business, marketing y economía digital, ESIC University integra planes de estudio actualizados en colaboración con empresas e instituciones. La docencia se apoya en profesorado de doble perfil académico-profesional y en la metodología Transformative Learning, que utiliza casos reales, proyectos empresariales, simuladores de gestión, datos, inteligencia artificial y desarrollo de competencias transversales como comunicación, liderazgo y emprendimiento. Los grados y másteres se imparten principalmente en formato presencial, con inicio del primer grado online en septiembre de 2026. Muchos de ellos se imparten en formato bilingüe con uso intensivo del inglés.

La empleabilidad es un rasgo diferencial, con tasas superiores al 90% al año de graduación gestionadas por la Unidad de Desarrollo Profesional, que ofrece prácticas, ferias de empleo como Meet Your Future y orientación individualizada. ESIC University cuenta con 11 campus en España, red Alumni de más de 80.000 miembros, ESIC Emprendedores (42% iniciativa emprendedora según GUESSS 2024) y acreditaciones como AACSB, EFMD, AMBA y AdvanceHE/HEA. Además, integra RSC con campus LEED Gold, Pacto Mundial de Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de estudio.

Tipo: privada

Campus: 11 campus en España en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Granada.

Titulaciones: 19 grados y 7 másteres

Nº de profesores: 563

Nº de alumnos: 5.274

Precio medio: 86-498 €/ECTS