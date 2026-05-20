Cuenta con 16.900 alumnos y 755 profesores, y destaca por sus acuerdos con HM Hospitales para reforzar la formación práctica en Ciencias de la Salud.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) fue fundada en 2000 y pertenece al SEK Education Group, con un enfoque en emprendimiento, innovación, tecnología y compromiso social.

La Universidad Camilo José Cela nació en el año 2000 como parte de SEK Education Group, con la misión de servir a la sociedad formando profesionales del futuro y preparándolos ante los nuevos retos. Se caracteriza por aplicar los mayores niveles de rigor y excelencia, y evoluciona constantemente de acuerdo con la realidad empresarial y social. Tiene como ejes estratégicos el emprendimiento y la innovación, la tecnología y digitalización, el compromiso social, y el bienestar.

La UCJC cuenta con cinco facultades (Comunicación y Diseño; Educación; Salud; Emprendimiento, Empresa y Ciencias Jurídicas; y la Escuela Politécnica Superior de Tecnología y Ciencia) que ofrecen sus 47 titulaciones de grado y doble grado, 65 postgrados, 3 doctorados y 20 títulos de formación profesional.

La Universidad Camilo José Cela dispone de cinco sedes. El Campus Villafranca, situado en Villanueva de la Cañada, tiene 140.000 metros cuadrados, y cuenta con aularios y edificios de laboratorios para las titulaciones de grados, posgrados y formación profesional. Este campus también dispone de instalaciones deportivas de más de 100.000 metros cuadrados, que incluyen un polideportivo cubierto, piscina, pistas de tenis y pádel, hípica cubierta y campo de fútbol, que es además sede de la Escuela de Alto Rendimiento Deportivo.

El Campus Castellana, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, junto al Paseo de la Castellana, entre Cuzco y Plaza de Castilla, es un edificio que ha ganado varios premios de arquitectura y diseño, que consta de cuatro plantas y una superficie de 11.319 metros cuadrados, 3.226 de ellos en zonas de trabajo exterior verde. Más de 2.500 estudiantes y docentes de diversas nacionalidades se forman en este nuevo campus que cumple con los máximos estándares de sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar, incluyendo la prestigiosa certificación ‘Leed Platinum’.

Como novedad, a partir del curso 25/26, la Universidad Camilo José Cela inaugurará su nuevo Campus Madrid Norte, que estará ubicado en la Calle Lezama de la capital madrileña.

La UCJC cuenta también con un espacio de aprendizaje sobre el mar, con sede en el puerto de Valencia. Se trata del buque escuela Goleta Cervantes Saavedra, un singular velero de tres mástiles y 50 metros de eslora, que alberga el Centro de Estudios Marítimos (CEM) de la universidad, dirigido a la investigación marina y a la formación profesional relacionada con el mar.

Adicionalmente, la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC, CUHMED, cuenta con un nuevo pabellón docente de 6.000 metros cuadrados, el Campus HM Montepríncipe, que alberga aulas y laboratorios para la docencia e investigación en el recinto del Hospital Universitario HM Montepríncipe, en Boadilla del Monte.

El acuerdo de la UCJC con HM Hospitales incorpora un innovador proyecto de formación universitaria en Ciencias de la Salud para fortalecer, desde una perspectiva práctica y multidisciplinar, las capacidades y competencias que el alumno debe desarrollar en esta área profesional. Este paso adelante en las titulaciones de salud en la Universidad Camilo José Cela nace de la necesidad de evolucionar en la formación y transferencia de conocimiento a los futuros profesionales sanitarios donde el hospital es el elemento vertebrador y diferencial.

Tipo: privada

Campus: Villafranca, Castellana, Madrid Norte y HM Montepríncipe

Titulaciones: 181 (47 grados y dobles grados, 20 FP, 65 másteres, 13 diplomas de especialización, 17 diplomas de experto, 17 cursos de formación permanente y 2 cursos de especialización)

Nº de profesores: 755

Nº de alumnos: 16.900

Precio medio: 110-330 €/ECTS