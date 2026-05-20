La Universidad de Barcelona (UB) es líder tanto en lo que se refiere a la oferta académica como a la investigación, gracias a su apuesta por la calidad. Este liderazgo se ha visto reconocido en los principales rankings internacionales, y gracias a la transferencia y la innovación llegan cada día nuestros resultados a la sociedad.

La comunidad está formada por cerca de cien mil personas que comparten sus valores: libertad, democracia, justicia, igualdad y solidaridad, y el compromiso con la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible. Además tiene una estrecha vinculación histórica con la ciudad de Barcelona y con Cataluña, son una universidad global, presente en todo el mundo y una de las impulsoras de la nueva universidad europea.

Es una universidad eminentemente metropolitana con diecisiete facultades repartidas en diferentes campus: en el centro de la ciudad de Barcelona, la Diagonal y Mundet, así como en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí y Badalona. Su proyección se extiende a otras zonas de Cataluña, gracias a la colaboración con quince hospitales universitarios. La actividad se complementa con diez centros adscritos y otras instalaciones de investigación y transferencia.

Tipo: pública

Campus: en el centro de la ciudad de Barcelona, la Diagonal y Mundet, así como en las ciudades de Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí y Badalona

Titulaciones: 62 grados y 15 dobles grados

Nº de alumnos: 51.880

Nº de profesores: 6.479

Precio medio: 17,69 €/ECTS