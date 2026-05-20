La URV cuenta con 1.282 profesores y el precio medio de sus estudios oscila entre 18 y 46 euros por ECTS.

Ofrece 58 grados, 58 másteres y 26 programas de doctorado, formando cada año a cerca de 17.000 estudiantes en todas las áreas de conocimiento.

Cuenta con doce centros repartidos en la provincia de Tarragona y dispone de modernas infraestructuras y tecnología avanzada para la docencia e investigación.

La Universidad Rovira i Virgili (URV) es la universidad pública de referencia en el sur de Cataluña y destaca por su proyección internacional.

La Universidad Rovira i Virgili es la universidad pública de referencia del sur de Cataluña, impulsando en su territorio un sólido ecosistema de conocimiento con proyección y reconocimiento internacional. Su misión es contribuir al progreso hacia una sociedad más justa, crítica y libre a través de una docencia de calidad, una investigación con impacto real, la transferencia de conocimiento y la promoción de la cultura.

Con una clara vocación internacional, la URV forma parte de diversas redes académicas y de investigación desde las que comparte la ambición de generar impacto social mediante la excelencia científica y educativa.

La universidad está integrada por doce centros distribuidos por la provincia de Tarragona, además de centros adscritos, todos ellos dotados de infraestructuras modernas y tecnología avanzada que favorecen un aprendizaje innovador y una investigación de calidad. Ofrece, además, una amplia y diversa propuesta formativa, con cerca de 60 grados, 60 másteres y un sólido programa de doctorado, complementado por una ágil oferta de formación permanente orientada a la actualización continua de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales. Cada curso, alrededor de 16.000 estudiantes se forman en sus aulas en todas las áreas de conocimiento.

Tipo: pública

Campus: Campus Sescelades, Campus Catalunya, Campus Bellisens, Campus Terres de l’Ebre, Campus Vila-seca, Sede del Baix Penedès y Sede de Vilafranca del Penedès

Titulaciones: 58 grados, 58 másteres y 26 doctorados.

Nº de profesores: 1.282

Nº de alumnos: 16.866

Precio medio: 18-46 €/ECTS