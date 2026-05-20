Cuenta con campus en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, 5.901 profesores, más de 44.000 estudiantes y precios entre 13,42 y 18,85 euros por ECTS.

La UPV/EHU es pionera en formación dual, integrando competencias académicas y empresariales, y ofrece más de 11.000 prácticas anuales gracias a 5.000 convenios con empresas e instituciones.

Ofrece más de 100 grados en áreas como Medicina, Ingeniería, Matemáticas y Derecho, en tres idiomas, y permite obtener dobles titulaciones internacionales.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) es una universidad pública fundada en 1980, con fuerte vinculación a la cultura vasca y marcada internacionalización.

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU), fundada en 1980, es una universidad pública, investigadora, que apuesta por la creación de conocimiento y su transmisión a la sociedad, dentro de un intenso proceso de internacionalización, compatible con su estrecha vinculación a la cultura vasca.

La oferta de grados es una de las más completas y variadas del mundo: más de 100 titulaciones de grado, desde Medicina hasta Ingeniería en Automoción; desde Matemáticas hasta Creación y Diseño; desde Filosofía hasta Administración y Dirección de Empresas más Derecho… y ofertadas, además, en tres idiomas.

Además, gracias a los acuerdos con algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, su alumnado puede optar a una veintena de dobles titulaciones internacionales que le permiten obtener dos títulos universitarios de grado, reconocidos en dos países diferentes.

La UPV/EHU es pionera en el ámbito de la formación dual, modelo que ha ido desarrollando y ampliando su presencia en distintas áreas de conocimiento. El objetivo de esta formación es integrar la adquisición de competencias en la empresa con las obtenidas en la universidad. Además, gracias a los 5.000 convenios con empresas, asociaciones e instituciones, la UPV/EHU oferta anualmente más de 11.000 prácticas en empresas, asociaciones y administraciones públicas.

Tipo: pública

Campus: Álava, Bizkaia y Gipuzkoa

Titulaciones: 85 grados, 106 másteres universitarios y 67 programas de doctorado

Nº de profesores: 5.901

Nº de alumnos: más de 44.000

Precio medio: 13,42-18,85 €/ECTS