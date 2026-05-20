Para el próximo curso, Nebrija lanza nuevos programas vinculados a la inteligencia artificial, negocios digitales y grados en inglés, reforzando su apuesta por disciplinas de vanguardia.

Impulsa la investigación, la innovación educativa y la transformación digital, incorporando tecnologías como la inteligencia artificial y la analítica de datos en la docencia.

Cuenta con cerca de 15.000 convenios con empresas e instituciones, programas de prácticas de calidad y una alta inserción laboral para sus alumnos.

La Universidad Nebrija destaca por su modelo educativo basado en la excelencia académica, la empleabilidad y la conexión con el entorno profesional.

La Universidad Nebrija destaca por un modelo educativo basado en la excelencia académica, la empleabilidad y la conexión con el entorno profesional. Su propuesta formativa combina una sólida base humanística con una orientación práctica inspirada en la filosofía Learning by doing. Además, la enseñanza se apoya en metodologías innovadoras y grupos reducidos que favorecen una atención personalizada.

La estrecha relación con la empresa constituye una de sus principales señas de identidad. Nebrija cuenta con cerca de 15.000 convenios con empresas e instituciones, impulsa programas de prácticas de calidad y favorece una alta inserción laboral. A ello se suma una clara vocación internacional, reflejada en acuerdos con universidades de todo el mundo y en una comunidad académica diversa.

Nuestros alumnos se forman en empresas punteras, que valoran con un 9,4 sobre 10 su desempeño. Participan en proyectos de impacto que los hacen aplicar desde el principio lo que aprenden al mundo profesional: el Festival de Cortos ADN, el Festival Tocados por la Publicidad, el Rally Dakar, la Clínica Jurídica…

La Universidad también impulsa la investigación, la innovación educativa y la transformación digital mediante la incorporación de tecnologías emergentes, inteligencia artificial y analítica de datos en la docencia y la gestión académica. Este ecosistema fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y el emprendimiento.

De cara al próximo curso, Nebrija refuerza su apuesta estratégica con nuevos programas vinculados a la inteligencia artificial, los negocios digitales y otras disciplinas de vanguardia. Entre ellos destacan los nuevos Bachelors en inglés, el Grado en Inteligencia Artificial, el Doble Grado en Ingeniería Informática e Ingeniería Matemática, el Grado en Ingeniería Biomédica y el Máster en Lingüística Computacional.

En suma, la Universidad Nebrija ha consolidado un modelo propio que integra tradición académica, innovación y cercanía al mundo profesional para formar a los mejores profesionales y las mejores personas.

Tipo: privada

Campus: Campus Madrid-Princesa, Ciencias de la Vida en la Berzosa, Arturo Soria y Madrid-San Francisco de Sales

Titulaciones: 44 grados, 40 dobles grados y 82 másteres

Nº de alumnos: 14.956

Nº de profesores: 1.463

Precio medio: 75-180 €/ ECTS