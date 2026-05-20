Presenta una alta empleabilidad, con tasas superiores al 90% y reconocimientos de QS, así como una de las mayores tasas de intercambio estudiantil de España.

Destaca por su excelencia académica, innovación y formación integral, con fuerte compromiso ético y social, y una amplia red internacional de universidades jesuitas.

La Universidad Pontificia Comillas (UPCO) es una universidad privada jesuita con sede principal en Madrid y más de un siglo de historia.

La Universidad Pontificia Comillas (UPCO) es una universidad privada de la Compañía de Jesús, que cuenta con más de un siglo de historia al servicio de la educación superior. Con sede principal en Madrid, forma parte de una amplia red internacional de universidades jesuitas presentes en los cinco continentes, caracterizadas por su compromiso con la excelencia académica, la investigación rigurosa y la formación integral de la persona.

Comillas se define como una universidad de inspiración cristiana y carácter plural, basada en la excelencia, la innovación y el desarrollo humano integral. Su objetivo es formar profesionales altamente capacitados, con una sólida preparación intelectual y un fuerte sentido ético, capaces de responder a los retos sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual y de generar un impacto positivo y responsable en la sociedad.

Comillas fomenta activamente la investigación como pilar fundamental del conocimiento y del progreso científico y social, promoviendo su desarrollo en todas las áreas académicas. Asimismo, impulsa una docencia de calidad en los distintos niveles de la educación superior y la formación permanente, adaptando continuamente sus programas a las necesidades profesionales y a las demandas de un entorno global cambiante, con el fin de mejorar la empleabilidad y la contribución social de sus estudiantes.

La Universidad Pontificia Comillas destaca por su fuerte internacionalización, con cientos de convenios internacionales, una alta movilidad Erasmus y una de las mayores tasas de intercambio estudiantil de España, tanto en envío como en la recepción de alumnos. También sobresale por su empleabilidad, con tasas de inserción laboral por encima del 90% y reconocimientos de QS que la sitúan como la universidad española con mejor empleabilidad de sus egresados.

Tipo: privada

Campus: Alberto Aguilera, Cantoblanco, San Rafael, Ciempozuelos, INEA, CESAG y Bormujos

Titulaciones: 57 grados y dobles grados, 126 titulaciones de posgrado, 11 programas de doctorado y 4 titulaciones eclesiásticas.

Nº de profesores: 2.708

Nº de alumnos: 17.803

Precio medio: 154,65 €/ECTS