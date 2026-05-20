Universidad de Santiago de Compostela (USC)

La de Santiago de Compostela (USC) es una de las tres universidades públicas gallegas y una de las de mayor tradición en el conjunto del Estado y Europa por su trayectoria histórica de más de 500 años. Atendiendo a los análisis realizados por organismos externos a las propias universidades, la USC figura entre las instituciones universitarias más destacadas del mundo. QS, Times Higher Education, Arwu ou Greenmetric son algunas de las clasificaciones que destacan esta universidad, tanto desde una perspectiva global como en base al análisis de ámbitos de conocimiento específicos.

Además de por su dimensión humana, esta institución cuenta con una extensa infraestructura propia que integran las facultades y centros de investigación, pero también servicios singulares y únicos en el conjunto de la comunidad autónoma como pueden ser sus Colegios Mayores y Residencias universitarias agrupadas en el Servicio Universitario de Residencias, un servicio de gestión propia que permite la oferta de más de mil plazas públicas de alojamiento. También destacan los espacios dedicados a la iniciativa cultural así como las instalaciones deportivas propias.

Su perfil docente e investigador es el de una institución que abarca todos los grandes ámbitos del saber, con especial atención a las nuevas demandas sociales en cualquier área de conocimiento, tanto desde el punto de vista de la oferta de titulaciones en conexión con las demandas del mercado laboral (sirvan de ejemplo los grados en Robótica o en Inteligencia Artificial) como en la prestación de servicios y el desarrollo de líneas de trabajo de investigación alineadas con retos sociales actuales. En conjunto, la Universidade de Santiago se presenta como un punto de encuentro donde la etapa universitaria es una experiencia envolvente, que se inicia en el aula pero que tiene un recorrido fuera de ellas, conscientes de que la formación se construye en base a una acumulación de elementos transversales.

Tipo: pública

Campus: Santiago y Lugo

Titulaciones: 56 grados, 11 dobles grados, 1 grado abierto y 85 másters

Nº de profesores: 2.266

Nº de alumnos: 25.672

Precio medio: 9-13,93 €/ECTS