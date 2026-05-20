Ofrece 56 grados, 66 másteres, 50 programas de doctorado y destaca en investigación, ocupando posiciones en el ranking de Shanghai y siendo la universidad más transparente de España.

Dispone de campus en Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina, y participa en alianzas internacionales como Campus Iberus y UNITA.

La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) fue fundada en 1474 y cuenta con más de 30.000 estudiantes y 4.000 profesores e investigadores.

Fundada en 1474, UNIZAR es una universidad pública que combina una tradición de más de cinco siglos de historia, con la innovación en nuestras enseñanzas y una investigación avanzada. Treinta mil estudiantes estudian en sus aulas, y cuentan con más de cuatro mil profesores e investigadores y más de mil setecientos profesionales de administración y servicios.

Referente en excelencia, con alumnos ilustres como el Nobel Santiago Ramón y Cajal, la universidad pública de Aragón ha sabido combinar arraigo y prestigio, con una firme apuesta por la innovación docente e investigadora en beneficio de nuestro estudiantado. Defensora de la transformación digital y la implantación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Universidad de Zaragoza se ha consolidado como un referente en innovación educativa y gestión basada en datos.

Con una fuerte presencia en el territorio, con campus en Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina, la actividad de la Universidad de Zaragoza traspasa fronteras, con una clara vocación internacional. Forman parte de prestigiosas alianzas universitarias nacionales e internacionales, como Campus Iberus y UNITA, consorcio con más de trece universidades europeas, así como otras alianzas estratégicas en Latinoamérica y Asia. Apuestan por la internacionalización, a través de diferentes iniciativas como una oferta académica que incorpora titulaciones en inglés, diversos programas de movilidad, dobles grados y otras actividades que impulsan la experiencia internacional del estudiantado.

Ofrecen una amplia oferta de grados, másteres, estudios propios y doctorados adaptados a las demandas sociales, con una constante apuesta por la innovación educativa y su conexión con el mercado laboral. Son una de las quinientas mejores universidades del mundo en el prestigioso ranking de Shanghai, y premiada como la universidad más transparente de España.

También son referentes en investigación y transferencia en el ámbito de la educación superior. La investigación desarrollada por la Universidad de Zaragoza se centra en áreas tecnológicas, sociales, jurídicas, humanísticas, experimentales y biosanitarias. Organizan la actividad investigadora a través de sus institutos de investigación, que soportan grupos de investigación de reconocido prestigio internacional.

Sus infraestructuras científicas y tecnológicas están dedicadas a optimizar la investigación, generar conocimiento y promover la innovación. Transfieren la investigación a través de la formación de sus estudiantes, así como difundiendo los avances de la investigación a la sociedad y al territorio.

Tipo: pública

Campus: Campus San Francisco, Campus Paraíso, Campus Río Ebro, Campus de Veterinaria, Campus de Huesca y Campus de Teruel

Titulaciones: 56 Grados, 9 Programas conjuntos, 66 Másteres universitarios, 50 Programas de Doctorado y 71 Estudios propios

Nº de profesores: 4.000

Nº de alumnos: 30.000

Precio medio: 13-21 €/ECTS