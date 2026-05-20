Universidad de Zaragoza (UNIZAR)
Ofrece una amplia oferta de grados, másteres, estudios propios y doctorados adaptados a las demandas sociales.
Las claves
Generado con IA
La Universidad de Zaragoza (UNIZAR) fue fundada en 1474 y cuenta con más de 30.000 estudiantes y 4.000 profesores e investigadores.
Es referente en innovación educativa, transformación digital e implantación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.
Dispone de campus en Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina, y participa en alianzas internacionales como Campus Iberus y UNITA.
Ofrece 56 grados, 66 másteres, 50 programas de doctorado y destaca en investigación, ocupando posiciones en el ranking de Shanghai y siendo la universidad más transparente de España.
Fundada en 1474, UNIZAR es una universidad pública que combina una tradición de más de cinco siglos de historia, con la innovación en nuestras enseñanzas y una investigación avanzada. Treinta mil estudiantes estudian en sus aulas, y cuentan con más de cuatro mil profesores e investigadores y más de mil setecientos profesionales de administración y servicios.
Referente en excelencia, con alumnos ilustres como el Nobel Santiago Ramón y Cajal, la universidad pública de Aragón ha sabido combinar arraigo y prestigio, con una firme apuesta por la innovación docente e investigadora en beneficio de nuestro estudiantado. Defensora de la transformación digital y la implantación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Universidad de Zaragoza se ha consolidado como un referente en innovación educativa y gestión basada en datos.
Con una fuerte presencia en el territorio, con campus en Zaragoza, Huesca, Teruel, Jaca y La Almunia de Doña Godina, la actividad de la Universidad de Zaragoza traspasa fronteras, con una clara vocación internacional. Forman parte de prestigiosas alianzas universitarias nacionales e internacionales, como Campus Iberus y UNITA, consorcio con más de trece universidades europeas, así como otras alianzas estratégicas en Latinoamérica y Asia. Apuestan por la internacionalización, a través de diferentes iniciativas como una oferta académica que incorpora titulaciones en inglés, diversos programas de movilidad, dobles grados y otras actividades que impulsan la experiencia internacional del estudiantado.
Ofrecen una amplia oferta de grados, másteres, estudios propios y doctorados adaptados a las demandas sociales, con una constante apuesta por la innovación educativa y su conexión con el mercado laboral. Son una de las quinientas mejores universidades del mundo en el prestigioso ranking de Shanghai, y premiada como la universidad más transparente de España.
También son referentes en investigación y transferencia en el ámbito de la educación superior. La investigación desarrollada por la Universidad de Zaragoza se centra en áreas tecnológicas, sociales, jurídicas, humanísticas, experimentales y biosanitarias. Organizan la actividad investigadora a través de sus institutos de investigación, que soportan grupos de investigación de reconocido prestigio internacional.
Sus infraestructuras científicas y tecnológicas están dedicadas a optimizar la investigación, generar conocimiento y promover la innovación. Transfieren la investigación a través de la formación de sus estudiantes, así como difundiendo los avances de la investigación a la sociedad y al territorio.
Tipo: pública
Campus: Campus San Francisco, Campus Paraíso, Campus Río Ebro, Campus de Veterinaria, Campus de Huesca y Campus de Teruel
Titulaciones: 56 Grados, 9 Programas conjuntos, 66 Másteres universitarios, 50 Programas de Doctorado y 71 Estudios propios
Nº de profesores: 4.000
Nº de alumnos: 30.000
Precio medio: 13-21 €/ECTS