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Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

Desde sus inicios, ha destacado por ofrecer una formación de alta calidad, especialmente en áreas como Derecho, Economía, Ingeniería y Ciencias Sociales.

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Las claves

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La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad pública destacada por su excelencia académica, enfoque internacional e innovación educativa.

Cuenta con campus en Puerta de Toledo, Getafe, Leganés y Colmenarejo, y ofrece 39 grados, 13 dobles grados, 114 másteres y 24 doctorados.

Más del 20% de sus 24.641 estudiantes son internacionales, y la UC3M promueve su integración con programas en inglés y español y asociaciones estudiantiles.

La universidad fomenta la vida universitaria inclusiva, con servicios para estudiantes con discapacidad y múltiples oportunidades de participación y voluntariado.

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad pública española reconocida por su excelencia académica, su enfoque internacional y su innovación educativa. Fundada en 1989, cuenta con varios campus situados en Getafe, Leganés, Colmenarejo y Madrid. Desde sus inicios, ha destacado por ofrecer una formación de alta calidad, especialmente en áreas como Derecho, Economía, Ingeniería y Ciencias Sociales.

Los estudiantes pueden disfrutar de una interesante y enriquecedora vida en la universidad. La UC3M dispone de servicios y programas para potenciar sus hábitos saludables y para garantizar el acceso de los estudiantes con discapacidad y necesidades específicas a la actividad universitaria en igualdad de condiciones, construyendo una universidad inclusiva. Además, pueden desarrollar sus inquietudes de participación a través de las asociaciones de estudiantes y formar parte de las acciones de voluntariado.

Cada año acogen a más de 4.500 estudiantes internacionales, lo que representa más del 20% de la comunidad estudiantil. Para facilitar la integración cultural y social de estos estudiantes, la Universidad ofrece programas en inglés y español, muchas actividades y cuenta con asociaciones como Erasmus Student Network.

Tipo: pública

Campus: Puerta de Toledo, Getafe, Leganés y Colmenarejo

Titulaciones: 39 titulaciones de Grado, 13 Dobles Grados, 114 programas de máster y 24 programas de Doctorado.

Nº de profesores: 2.292

Nº de alumnos: 24.641

Precio medio: 16,92-20,68 €/ECTS