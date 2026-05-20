Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT)
Es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España.
Las claves
Generado con IA
UDIT es la primera universidad en España especializada en Diseño, Innovación y Tecnología, resultado de más de 20 años de experiencia de ESNE.
Cuenta con dos campus de última generación en el centro de Madrid y acuerdos con prestigiosas universidades internacionales de diseño.
Sus estudiantes han ganado más de 400 premios nacionales e internacionales y participan en proyectos como MBFWMadrid o Madrid Design Festival.
Ofrece 16 grados oficiales, 2 dobles grados, 13 másteres y un doctorado, con 3.300 alumnos y 274 profesores.
UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), es la primera y única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en España y representa la culminación de los más de 20 años del proyecto educativo de la prestigiosa Escuela de Diseño ESNE.
La Universidad, que dispone de dos campus de última generación ubicados en el centro de Madrid y una superficie de 21.000 m2, mantiene acuerdos de colaboración con las más prestigiosas universidades de diseño del mundo y sus estudiantes han sido distinguidos con más de 400 premios nacionales e internacionales en los últimos años, además de participar anualmente en proyectos reales como la MBFWMadrid, Casa Decor, Madrid Design Festival, ASTI Robotics Challenge o Animayo.
La institución fue reconocida en 2019 con el Premio Nacional de Innovación y de Diseño que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y en 2025 con el Premio Educación y Formación en los Madrid Open Cities Awards, como reconocimiento a su innovador modelo educativo.
En el curso 2026-2027 la oferta formativa de UDIT estará conformada por dieciséis Grados Universitarios Oficiales, dos Dobles Grados, trece Másteres Universitarios Oficiales y el Programa de Doctorado en Diseño y Tecnología Aplicados a la Empresa.
Tipo: privada
Campus: Campus de Diseño e Industrias Creativas y Campus de Tecnología, Innovación y Ciencias Aplicadas
Titulaciones: 16 Grados oficiales, 2 Dobles Grados, 13 Másteres Oficiales y un programa de Doctorado
Nº de profesores: 274
Nº de alumnos: 3.300
Precio medio: 50-216 €/ECTS