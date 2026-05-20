La UCV destina 4,7 millones de euros a becas y ayudas, beneficiando a más del 33% de su alumnado.

Dispone de seis campus en Valencia, Godella, Burjassot, Torrent, Alzira y Xàtiva, con instalaciones modernas y especializadas.

Con una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 84,6%, la UCV lidera la empleabilidad entre las universidades de la Comunidad Valenciana.

La Universidad Católica de Valencia (UCV) ofrece 24 grados, 14 dobles titulaciones y 38 másteres, priorizando la formación integral y valores éticos.

La Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" (UCV), fundada en 2003, se ha consolidado como una institución de referencia en la Comunidad Valenciana. Con una oferta académica que incluye 24 grados, 14 dobles titulaciones y 38 másteres, la UCV destaca por su enfoque en la formación integral del estudiante, combinando excelencia académica con valores éticos y sociales.

Su compromiso con la empleabilidad se refleja en la tasa de afiliación a la Seguridad Social, con un 84,6%, la UCV es líder entre las universidades de la Comunidad Valenciana, según ranking Fundación BBVA – IVIE 2024.

La UCV cuenta con seis campus distribuidos en Valencia, Godella, Burjassot, Torrent, Alzira y Xàtiva, ofreciendo instalaciones modernas y especializadas. Además, la universidad promueve la movilidad internacional y la participación en programas de voluntariado, tanto a nivel local como internacional, fomentando así una educación global y comprometida.

En cuanto a accesibilidad económica, la UCV destina 4,7 millones de euros a becas y ayudas, beneficiando a más del 33% de su alumnado.

Tipo: privada

Campus: Campus de Valencia, Campus de Godella/Burjassot, Campus de Torrent, Campus de La Ribera, Campus de La Costera

Grados: 38 grados y dobles grados, y 38 másteres

Nº de profesores: 1.049

Nº de alumnos: 12.306

Precio medio: 75-240 €/ECTS