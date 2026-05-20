Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

La Universitat Politècnica de València (UPV) es la mejor universidad tecnológica de España según el ranking de Shanghái (ARWU). Es una institución pública, dinámica e innovadora, dedicada a la investigación y a la docencia, con cerca de 30.000 estudiantes, 3.700 docentes e investigadores y 1.400 profesionales de administración y servicios distribuidos entre sus cuatro campus: tres en España (en las ciudades de Valencia, Alcoy y Gandia) y una sede nueva en China, ubicada en Hangzhou. Imparte 42 grados, 17 dobles grados, más de 100 másteres universitarios y 32 programas de doctorado.

El campus de Valencia ocupa 700.000 m², es peatonal y dispone de más de 125.000 m² de zonas verdes. Alcoy combina patrimonio industrial con un entorno natural privilegiado entre la Font Roja y la Sierra Mariola; Gandia se sitúa a pie de playa, con 300 días de sol al año, y en Hangzhou, el alojamiento en una residencia universitaria ronda los 250 euros al año. Las instalaciones deportivas son gratuitas y permiten practicar 70 disciplinas. La Casa del Alumno (5.200 m²) y la Ciudad Politécnica de la Innovación (140.000 m²) completan un ecosistema único. La UPV forma parte del top 10 nacional en sostenibilidad (UI GreenMetric).

La UPV inicia en septiembre de 2026 la actividad académica del Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro universitario español que imparte titulaciones oficiales en el extranjero. Ubicado en Hangzhou (capital de Zhejiang, conocida como el «Silicon Valley chino» y sede de Alibaba, TikTok, DeepSeek o Unitree), nace de la alianza con la Beihang University, la número 1 del mundo en Aeroespacial, y acogerá hasta 2.000 estudiantes con docencia 100 % en inglés. Ha sido seleccionado además por el Ministerio de Educación chino como proyecto piloto del Sino-Foreigner Excellence Engineering Program.

El 72% del alumnado ya trabaja al año de finalizar sus estudios, impulsado por las prácticas en empresa remuneradas, por la red Alumni y por los 5 500 empleos a tiempo parcial que ofrece Servipoli en el propio campus. La UPV mantiene más de mil convenios internacionales, es universidad líder en Erasmus recibidos y figura en el top 5 mundial de cursos en línea (MOOC).

Tipo: pública

Campus: Vera, Alcoy, Gandia y Hangzhou (China)

Titulaciones: 49 grados, 20 Dobles Grados, 97 másteres universitarios y 31 programas de doctorado

Nº de alumnos: 35.891

Nº de profesores: 2.642

Precio medio: 12,79 - 39,27 €/ ECTS