¿Puedes encontrar al elefante de la imagen? Sólo los genios lo consiguen al primer intento

¿Te gustan los desafíos visuales? Estos rompecabezas son una excelente opción de entretenimiento para quienes disponen de tiempo libre y quieren sacarle el mayor provecho. La mayoría de ellos consisten en buscar una persona, animal, objeto o número dentro de una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También se les conoce como retos virales, desafíos, pruebas visuales o enigmas. Sin duda, todos son divertidos.

Hoy te traemos un desafío visual de lo más estimulante que está arrasando en redes sociales. Te advertimos que es bastante complicado, llegando al punto de que sólo un 1% de las personas que se enfrentan a él son capaces de resolverlo en el primer intento. ¿Será tu caso?

Te explicamos lo que tienes que hacer. Debajo de estas líneas tienes una imagen en la que a priori podemos observar un cazador, perfectamente equipado con su escopeta de caza, atravesando una especie de selva o de bosque. Pues bien, tendrás que poner tus cinco sentidos en la foto en cuestión, y tratar de encontrar la figura oculta de un elefante que se esconde en la imagen. ¿Podrás?

¿Qué tal ha ido? ¿Has podido encontrar al paquidermo escondido? Si la respuesta es que sí, enhorabuena, tienes que saber que eres un genio. Perteneces al selecto club del 1% de personas que se enfrentan a este reto y consiguen superarlo. Es para presumir.

Si por el contrario, la respuesta a la anterior cuestión es que no, no te preocupes lo más mínimo. Quizá te consuele el hecho de saber que sólo aquellos con una visión espacial muy desarrollada son capaces de hacerlo al primer intento, así que no hay por qué preocuparse.

Te vamos a dar una pista. La clave de este acertijo visual reside en la habilidad con la que el elefante se camufla en su entorno. Es fundamental observar cada detalle minuciosamente para superar este viral reto. Te vamos a dejar debajo de estas líneas que lees una nueva imagen con la sombra del elefante, para que así puedas comprobar dónde se encuentra y resolver así este interesante enigma por ti mismo. Aquí la tienes:

Aquí está la respuesta

Ya lo estás viendo, la clave de este desafío visual residía en girar la foro. Los cambios de perspectiva, tanto en la vida como en este tipo de retos, son fundamentales para encontrar soluciones a los problemas a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Este desafío sirve de metáfora perfecta para saber qué hacer en situaciones en las que no somos capaces de encontrar una salida. Basta con cambiar de perspectiva.