Un streamer mexicano, sobre el carácter español: "Maleducados, te tratan como a un delincuente"

Seguramente lo hayas visto en redes sociales o te haya llegado un Whatsapp con el vídeo estos días. Sí, nos referimos al compartidísimo clip de no más de un minuto de duración, que muestra unos paisajes increíbles, tanto urbanos como naturales, de nuestro país.

En el vídeo podemos ver hasta 18 estampas mágicas españolas, comparándolas cada una de ellas con países como Estados Unidos, Maldivas, Alemania, Francia o Italia, demostrando que, en cuanto a destinos turísticos, poco tenemos que envidiar a cualquiera de estas naciones. Todo ello, acompañado de la épica música de Hans Zimmer de fondo, ha impregnado las redes de un cierto espíritu patriótico y de una reivindicación de la belleza de España.

Sin embargo, tanta españolidad no ha sentado bien a todo el mundo. Es el caso del streamer mexicano "soyAgirau", que, ante tantas muestras de exaltación española, no ha podido evitar compartir en su cuenta de X su opinión a cerca de nuestro carácter. "No mames, pues yo una vez estuve allá y la gente es pinche culera con todos los extranjeros. Son bien pinche maleducados, huelen a taco pasado, todo es carísimo y te tratan como delincuente", publicaba.

No mames pues yo una vez estuve allá y la gente es pinche culera con todos los extranjeros.



Son bien pinche maleducados, huelen a taco pasado, todo es carísimo y te tratan como delincuente. Un vato que conozco andaba bien tranquilo por la calle y le cagaron a palos 😥😥😥 https://t.co/orbXqFgxH4 — Ale 🐸 (@soyAgiraru) July 25, 2024

Como no podía ser de otra manera, el tuit corrió como la pólvora y muchos españoles, ofendidos en su orgullo, salieron a dar la cara por el país que les vio nacer. Ya teníamos la polémica liada, con unos defendiendo las bondades del carácter español y otros destacando sus puntos más oscuros.

Incluso el streamer se permitió el lujo de aclarar en qué regiones de España peor le han tratado, aprovechando que hace unos meses estuvo de viaje por la Península. "Algunos de los españoles en los que paramos fueron Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Lisboa. Los peores fueron Sevilla y Valencia, no volvía ni con plata de otro", añadía.

"Mejor, así no vuelves. Estamos hasta el c*** de turistas maleducados", le respondía una usuaria a la que los ataques de este joven no parece que le hayan sentado demasiado bien.

Al final el propio "soyAgirau" se lo tomaba con humor, y destacaba uno de los puntos fuertes del país: la gastronomía, aunque recordaba que sigue prefiriendo la suya. "Donde sí tienen un punto ustedes es en la gastronomía, aunque cualquier comida de Latinoamérica les hace verga. La paella de marisco, el salmorejo y la tortilla de papas con chorizo estaban ricas. Aunque las milanesas que hacen allá son muy secas y la sirven en todos los menús", concluía.

Tengo rabiando a los pinches españolitos por decir verdades, ya parense no van a superar a Francia ya nadie quiere ir donde ustedes 😮‍💨 — Ale 🐸 (@soyAgiraru) July 25, 2024

Donde sí tienen un punto ustedes es en la gastronomía, aunque cualquier comida de Latinoamérica les hace verga la paella de marisco, el salmorejo y la tortilla de papas con chorizo estaban ricas.



Aunque las milanesas que hacen allá son muy secas y la sirven en todos los menús 🫠 — Ale 🐸 (@soyAgiraru) July 25, 2024