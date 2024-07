Test visual : el número total de perros que veas en esta imagen te dirá tu edad mental

¿Crees saber cuál es tu edad mental? ¿conoces bien este concepto y por qué es tan importante? La edad mental es una medida del desarrollo cognitivo de una persona en comparación con la media de su grupo de edad cronológica. Se determina a través de pruebas psicológicas que evalúan habilidades como la memoria, el razonamiento, y la resolución de problemas. Como vemos, conocer nuestra edad mental es importante porque puede ayudar a identificar discrepancias entre el desarrollo mental y la edad cronológica, lo que es útil en contextos educativos y clínicos. Detectar tales discrepancias puede guiar intervenciones educativas personalizadas, terapias, y estrategias de apoyo que promuevan el desarrollo adecuado y el bienestar mental del individuo.

Al hilo de esto, hoy te traemos un test visual muy original que te dará una valiosa información sobre la edad mental que tienes. Justo debajo te hemos dejado una imagen de lo más original. En ella detectarás varios perros, pero ojo, tienes que fijarte muy bien para detectar todos los animales presentes en la imagen. Tómate tu tiempo, observa la foto detenidamente, y cuando creas tener la cifra exacta revisa los resultados del test. El número que te salga te dirá qué edad mental tienes.

Comprueba tu edad mental con esta imagen

Resultados:

Cuatro Perros: Observar cuatro perros en total indica que tu edad mental se sitúa entre los 20 y 25 años. Eres una persona con inclinaciones artísticas y académicas. Siempre tienes una perspectiva diferente a la de los demás. No te gustan los comentarios negativos, por lo que prefieres mantenerte apartado.

Cinco Perros: Si has visto cinco perros, esto quiere decir que tu cerebro tiene entre 25 y 30 años. Representas la simplicidad y no te complicas con las situaciones, ya sea en asuntos amorosos o discusiones. Tu círculo social es muy pequeño y te has acostumbrado a vivir en paz.

Seis Perros: Si ves 6 perros en la imagen, tu edad mental está entre los 30 y 40 años. Eres una persona con un enfoque tradicional y prudente, pero con mucha experiencia. Tus amigos confían plenamente en ti y aprecian los consejos que das. No te gusta llamar la atención.

Siete Perros: Si observaste un total de siete perros, esto demuestra que tienes una excelente visión. En cuanto a tu edad mental, eres literalmente un niño. Esto indica que tiendes a ser ingenuo, sencillo y amable en todos los aspectos.