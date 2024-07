¿Eres una persona tímida? esta tiktoker te descubrirá el truco definitivo para superar la timidez

¿Te consideras una persona tímida? ¿le tienes pavor a las interacciones sociales? Eso mismo le pasaba a Amanda Ramírez, una que ha compartido un vídeo en la red social china confesando sus problemas de timidez y el sorprendente método con el que pudo decir adiós a su ansiedad social y empezar a relacionarse con otras personas de una manera natural.

"Yo soy una persona que era demasiado tímida, entraba a las tiendas y me daba vergüenza preguntar el precio o si tenían talla de las cosas que me gustaban", comienza afirmando esta argentina en un clip que ha superado el millón de visualizaciones.

"Lo que me ayudó muchísimo fue el practicar comunicarme con extraños en las situaciones más corrientes. Por ejemplo, lo que yo hice para ir superando la timidez poco a poco, iba al Starbucks y en vez de decir hola quiero tal café, decía hola cómo estás y así armaba conversación con la señorita que me estaba vendiendo el café", confiesa la joven.

De este modo tan sencillo, interactuando con gente desconocida, Amanda Ramírez consiguió superar sus miedos y decir adiós poco a poco a su temida ansiedad social. Además, su particular método también conseguía sacar una sonrisa a los demás, dada la educación y la simpatía con las que la tiktoker dialogaba con el resto de personas.

"Al final uno va entrenando poco a poco y aprende a dirigirse a personas que no conoce. Este pequeño tip me ayudó a mí a soltarme y a perder la timidez, y sobre todo a coger confianza en mí misma. Las cosas buenas siempre vienen de fuera de la zona de confort. Intenten este truco, les va a cambiar la vida", sentencia.

El consejo de la joven ha corrido como la pólvora por la red, y su publicación supera los 100.000 me gusta. Claro que también hay muchos usuarios que recalcan un punto en su discurso que no convence a todos. Se refieren al acto de atreverse a inciar una conversación con alguien desconocido.

"Gracias, ahora solo me falta agarrar confianza para agarrar confianza", "o sea, para vencer la timidez hay que vencer la timidez" o "lo que me pasa a mi es que no sé cómo armar conversaciones con las personas" son algunos de los comentarios que podemos leer.