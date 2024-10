El mejor episodio de 'Monstruos' incluye un plano secuencia de 30 minutos: "No puedes dejar de mirar"

Después de cuatro episodios recopilando detalladamente los momentos más importantes de las vidas de Lyle y Erik Menéndez en Monstruos, la serie antológica que se convirtió en fenómeno gracias a Dahmer en Netflix ha adoptado un cambio importante de registro en su quinto capítulo.

Titulado Heridas del pasado, el episodio que marca el ecuador de esta segunda temporada tiene una duración total de 33 minutos y promete una experiencia de visionado muy diferente. Esto se debe a que está compuesto por una única toma en la que asistimos a una durísima confesión por parte de uno de los protagonistas.

En una única escena donde aparece Erik (Cooper Koch) con su abogada (Ari Graynor), a la que se ve de espaldas, el protagonista relata de forma detallada el terrorífico abuso que sufrió durante su infancia. Un discurso que tiene lugar justo después de que su hermano y él fueran detenidos por el asesinato de sus padres José y Kitty Menéndez (Javier Bardem y Chloe Sevigny).

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' | Tráiler subtitulado

Sobre el rodaje de esta secuencia, la propia Graynor contó que se "rodó hasta ocho veces, cuatro veces al día durante dos días”. “Teníamos previsto ensayar mucho. Cooper y yo la habíamos hecho varias veces por nuestra cuenta, solo para hacerlo en voz alta, y luego la hicimos ensayando. Creo que los dos habíamos pasado tanto tiempo preparándonos y nos habíamos preocupado tanto por esto que cuando nos reunimos en la sala y la rodamos una vez, Michael Uppendahl, nuestro increíble director, dijo: 'No lo ensayemos, simplemente hagámoslo'”.

Koch también recordó cómo fue el ensayo: “Fue muy bonito. Salió mejor de lo que podría haber imaginado”. Sin embargo, no fue la misma sensación cuando rodaron las dos primeras tomas. “Me acerqué a Michael y le dije: ‘Necesito ayuda. Tengo que averiguar por qué no lo estoy desbloqueando o qué es lo que no estoy entendiendo’”, contaba Koch en unas declaraciones recogidas por Variety.

"Y él me respondió: ‘Estás persiguiendo al dragón, estás persiguiendo al dragón de ese primer ensayo. Así que ve al siguiente y simplemente mantente abierto a Ari. Estate atento a lo que ella vaya a decir. Encuentra la luz en todo lo que puedas e intenta defender a tus padres’. Eso lo terminó solucionando. Me sentí increíble después de la tercera toma”.

Finalmente, fue la octava y última toma la que pasó el corte. "Ver a [Cooper] hacer eso fue extraordinario. No hizo falta parar, no hubo errores”, contaba Graynor. "Fue totalmente diferente cada vez. Creo que ambos sabíamos el increíble don que teníamos como actores, y también que ese episodio era mucho más grande que nosotros. Queríamos mantener el espacio en la historia de Erik y para mí, como Leslie, modelar ese tipo de escucha y el amor que creo que ella le transmite a él".

Koch se emocionó al hablar sobre su trabajo con Graynor. “El hecho de que no veas su cara, que solo escuches su voz... Y que ella le guíe a través de todo el proceso y le dé espacio... Ari es muy generosa con sus interpretaciones”, dijo el actor, secándose las lágrimas del rostro.

Por su parte, Murphy dijo que tanto él como el cocreador de la serie Ian Brennan se comprometieron en dejar que Erik contara su propia versión de la historia. “Todo lo que dice ahí se basa en cosas que él había dicho, escrito, hablado, transcrito, etc., por lo que era muy fiel a su punto de vista”, explicó Murphy. “Cuando lo estábamos escribiendo, pensé que la forma más poderosa de hacerlo sería poder hacerlo en una sola toma para que no pudieras apartar la vista. Simplemente no puedes apartar la vista".