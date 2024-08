Kit Harington: "En 'Juego de tronos' interpreté el personaje menos divertido de la historia, 'Industry' me ha hecho feliz"

Si esta es la primera vez que escucháis hablar de Industry, estáis de enhorabuena porque tenéis por delante el maratón más adictivo de vuestra vida. La serie de HBO es una de las grandes desconocidas del catálogo de Max y se ha convertido en un título de culto entre sus seguidores, que ven en ella a la gran sucesora de Succession.

Y no mienten. Este elegante drama financiero está habitado por personajes contradictorios y narcisistas que se mueven en un entorno altamente competitivo. En Industry, si no eres el tiburón eres la presa. Allí no hay espacio para débiles y la ambición desmedida no es un defecto sino la mayor virtud.

Uno de los nuevos personajes de la tercera temporada, que se estrena este lunes en Max, es sir Henry Muck, miembro de la aristocracia británica y CEO y fundador de Lumi, una tecnológica de energía verde a la que el espectador conoce cuando está a punto de salir a bolsa.

El encargado de interpretarlo es Kit Harington, conocido por interpretar a Jon Snow en las ocho temporadas de Juego de tronos, y cuya popularidad entre el público está sirviendo como la mejor promoción para la mejor serie que muchos no están viendo.

Y esto es algo de lo que actor londinense es consciente y de lo que se siente orgulloso porque, tal como le contó a EL ESPAÑOL en la entrevista que reproducimos parcialmente a continuación, es tan fan de Industry que preguntó si había algún papel para él.

¿Cómo entraste a formar parte del reparto de la serie?

Yo era fanboy de Industry y contacté con HBO para ofrecerme para algún papel. Para mí ha sido una gran experiencia entrar en el equipo de una serie de la que era fan. En Juego de tronos venían actores que eran fans de la serie, y ahora era al revés.

Me costó mucho mantener mi fichaje en secreto porque en realidad quería gritarlo a los cuatro vientos. Espero haberlo mantenido lo más discreto posible.

"No quiero volver a interpretar personajes heroicos y eso algo que Henry ciertamente no es"

¿Qué te atrajo de tu personaje?

Conocí a muchos Henrys en mi época, tal vez no tan peligroso a nivel de influencias como él, pero sí con los mismos antecedentes. Henry me atrajo porque como todos los personajes de la serie es muy complicado y le genera al espectador muchas contradicciones.

Cuando lo conoces no sabes si te gusta o no, es absurdamente privilegiado, moral y éticamente, pero también atractivo en cierto modo y encantador. Y con suerte, si he hecho mi trabajo correctamente, en algunos momentos querrás que tenga éxito a la vez que te horroriza.

"Creo que 'Industry' está a punto de trascender su nicho y estallar en el mainstream"

¿Cómo ha sido interpretar a alguien como Henry después de un héroe tan arquetípico como Jon Snow?

Ha sido una experiencia maravillosa. Durante 10 años de mi vida interpreté en Juego de tronos el personaje menos divertido de todos los tiempos, así que Industry me ha hecho feliz. Tiene, como las mejores series, momentos con toque cómico, algo que es muy atractivo para mí.

No quiero volver a interpretar personajes heroicos y eso algo que Henry ciertamente no es. Creo que él piensa que sí, pero no. La escena de la piscina de bolas me hizo amar la serie mucho más de lo que ya lo hacía y fui muy feliz rodándola.

'Industry' es la mejor serie que muchos no están viendo y tu fichaje podría ayudar a atraer a los espectadores, ¿qué les dirías para animarles a verla?

Es una de las mejores series que recuerdo. Si puedo ayudar a que la descubran más espectadores estaré muy satisfecho. Espero que quienes vengan por mí vean las dos primeras temporadas antes de unirse a la tercera. No solo porque sea necesario o al menos útil para entender mejor a los personajes y cómo se relacionan entre sí, sino porque son increíblemente buenas.

Industry ha sido sin duda una serie de culto. Tiene una base de fans muy fuerte. Creo que está a punto de trascender su nicho y estallar en el mainstream, lo tiene todo para enganchar a muchos espectadores.

A mí a y mis amigos nos encanta, y cuando les dije que iba a estar en la nueva temporada lo primero que me dijeron fue que esperaban que no les arruinara la serie, porque ahora iban a tener que aguantarme a mí en su serie favorita.