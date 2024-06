Phia Saban ('La casa del dragón'): "Helaena está sobreestimulada, solo quiere que su madre la salve"

"Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie". Esta es la magistral lección sobre relaciones públicas que puso en marcha Otto Hightower tras el trágico final del primer episodio de la segunda temporada de La casa del dragón. No continúes leyendo si no llevas la serie al día porque hay spoilers.

Tras el asesinato de Jahaerys no podían hacer nada para devolverle la vida, pero su muerte podía ser útil para 'asesinar' la imagen de Rhaenyra ante el pueblo de Desembarco. ¿Cómo? paseando por las calles al niño muerto con la madre y la abuela destrozadas justo detrás en el cortejo. El trauma de Helaena ya si eso.

Un acto un poco cruel con su propia nieta, pero hay que reconocer que fue un movimiento inteligente por parte del, hasta este segundo episodio, Mano del Rey. Total, el mal ya estaba hecho, lo único positivo que podían sacar de allí era la oportunidad de hacer propaganda.

Las secuencias de esta trama fueron un triunfo en el episodio: devastadoras a nivel emocional y magistrales en el apartado técnico e interpretativo. Desde los planos de la ropa manchada de sangre al desmontaje de la cama del pequeño y, por supuesto, el cortejo fúnebre, para el que la directora Clare Kilner ha reconocido en Vanity Fair haberse inspirado en el funeral de Lady Di "para capturar la atmósfera de duelo colectivo y respeto". También la exposición que se hizo en su momento de los príncipes.

Sobre este momento en particular, el estado emocional de Helaena Targaryen en este inicio de temporada y la naturaleza de sus premoniciones, EL ESPAÑOL habló con Phia Saban, la actriz que la interpreta en la serie, en una entrevista realizada después de ver los dos primeros episodios de ests entrega.

'La casa del dragón' 2x01

¿Cómo describirías a Helaena?

Es una criatura creativa e imaginativa. Una incomprendida. Es frágil, pero autónoma.

¿Dirías que hay algún aspecto sobrenatural en sus premoniciones?

Me gusta pensar que ella es muy sensible e intuitiva. Y en este mundo eso se traduce en que dice cosas que se hacen realidad. Lo gracioso es que nadie a su alrededor se ha dado cuenta porque todos la han descartado como un bicho raro y no la escuchan. Eso no quiere decir que no la quieran, simplemente no la entienden porque es diferente. Más que sobrenatural, creo que es como un sexto sentido que se intensifica en ella, como un instinto realmente fuerte.

'La casa del dragón' 2x02

¿Cuál es el estado emocional y mental de Helaena en las escenas del funeral?

Creo que está completamente sobreestimulada. Acaba de pasar por una situación traumática y de repente recibe todos estos estímulos de gente que no conoce, pero que proyecta en ella la imagen que tienen de quién es. Creo que es extremadamente abrumador para Helaena, porque es casi como si su cerebro se está llenando de la percepción de otras personas y no dejan espacio para la suya.

Es como la cosa opuesta que prescribirías a alguien que ha pasado por su experiencia, especialmente, cuando estamos hablando de Helaena, porque ella procesa todo de una forma diferente. Está sobreestimulada y está al borde de un ataque de pánico. Lo único que quiere en ese momento es que su madre la salve.

Como la noche anterior...

Exacto.

'La casa del dragón' 2x01

¿Podríamos decir que el personaje ha perdido la inocencia con toda esta experiencia?

Creo que tienes razón. Creo que ella definitivamente está pasando por una pérdida de inocencia. Una pérdida de inocencia representada como la pérdida de la creencia que solía tener de que su familia la protegería a cambio de lo que ella ha hecho por ellos, a cambio de cumplir con su deber.

Ser reina no es lo que Helaena elegiría para ella misma si pudiera, ella creyó que al menos la mantendrían a salvo y le permitirían vivir la vida privada que quiere vivir, pero ahora con el peligro de muerte y la exposición pública se ha dado cuenta de que realmente no puede confiar en nadie, ni en su propia madre. Se ha dado cuenta de que está sola.

Los nuevos episodios de 'La casa del dragón' están disponibles los lunes en Max.