Eve Best: "Contrario a lo que dice Daemon, creo que Rhaenys no siente culpa por la muerte de Luke"

La segunda temporada de La casa del dragón retoma la acción solo una semana después de los eventos ocurridos al final de la primera, por lo que los sentimientos están a flor de piel. Los Verdes se están preparando para un ataque inminente como respuesta a la muerte de Luke y los Negros están procesando el duelo cada uno a su manera.

Mientras Rhaenyra deambula por Poniente a lomos de Syrax buscando los restos de su hijo, Daemon se desespera porque su ausencia del Consejo implica también una ausencia de respuesta ante lo ocurrido.

Así que en medio de su necesidad de sacar el fuego de su interior, quizá en parte por el propio duelo, pero sobre todo por la ira de no poder actuar a voluntad porque es un súbdito de su reina y esposa, decide desquitarse con su hermana Rhaenys.

En una de las mejores escenas del episodio, Daemon responsabiliza a Rhaenys por la muerte de Luke, afirmando que si hubiera gritado '¡Dracarys!' y lo hubiera quemado todo en Desembarco en la coronación de Aegon hoy Luke seguiría vivo.

Sobre los sentimientos de Rhaenys en ese momento, su posible sentimiento de culpa y el proceso de duelo tras la muerte de su nieto y heredero de Marcaderiva, EL ESPAÑOL habló con Eve Best, la actriz que interpreta a la princesa Targaryen, en una entrevista realizada el 7 de junio en París tras ver los dos primeros episodios de la temporada.

Rhaenys en 'La casa del dragón'

Rhaneys ha encadenado muchas pérdidas, ¿cómo lidia el personaje con el duelo al principio de la temporada?

Eve Best: Creo que ella siente todo de una forma muy intensa, muy profunda. Cada pérdida es como un espada y ahora es como si estuviera caminando con 50 clavadas en su cuerpo. Sin embargo, nunca deja que nadie vea esa parte vulnerable porque creció aprendiendo a esconder sus sentimientos.

En esta temporada, además, está ocupada siendo fuerte e intentando sostener a todos los demás para que Rhaenyra tenga la oportunidad de gobernar ya que ha decidido apostar por ella. Lo está sobrellevando de la mejor forma que sabe, sin que se convierta en deseos de venganza, pero creo que todo se ha ido acumulando y el dolor empieza a ser insoportable.

"Rhaenys entiende el dolor de Daemon".

Si Rhaenys no escondiera su dolor, ¿qué le habría dicho a Daemon cuando la acusa de ser la responsable de la muerte de Luke?

Me gusta esta pregunta. Creo que le diría, "siento mucho que sufrieras tanto dolor". En esa escena y ante una acusación tan cruel sería fácil reaccionar a la defensiva, pero realmente no siento que Rhaenys se arrepienta de la decisión que tomó en ese momento porque quemar a inocentes indiscriminadamente no es su naturaleza y, además, no le correspondía a ella iniciar esa guerra.

Volví a ver el episodio anoche porque quería comprobar si había algún vestigio de culpabilidad en Rhaenyra y creo que en absoluto. Cuando Daemon le dice eso en el primer episodio, es en gran medida un reflejo de sus propias necesidades. En esa escena me culpa a mí y en la siguiente culpa a Misarya y en la otra a alguien más. Tiene que encontrar responsables y nunca será él porque esa es su forma de operar.

Rhaenys y Daemon en el episodio 2x01

Creo honestamente que Rhaenys le diría eso a Daemon porque entiende su dolor y entiende que necesite encontrar alguna razón para que sea culpa de otro. Eso en cuanto a Rhaenys, pero tengo que confesarte que como Eve me afectó mucho la muerte del personaje. Cada vez que rodábamos con Elliot (Grihault), al terminar me iba a llorar a un rincón porque no podía ni mirarlo sabiendo lo que iba a pasar.

Pero bien, que me voy por las ramas. Para resumir la respuesta a tu pregunta, a Daemon le mostraría compasión con su dolor, porque contrariamente a lo que piensa, creo que Rhaenys no siente culpa por la muerte de Luke. No se arrepiente de no haber matado a miles de inocentes en la coronación de Aegon con un acto impulsivo que habría iniciado una guerra nuclear.

Rhaenys y Corlys son la única pareja con madurez emocional en la serie, ¿cuál es la clave del éxito de su relación?

Al tener orígenes tan diferentes, ya sabes, él es un hombre hecho a sí mismo y ella es realeza de Poniente, creo que son exóticos el uno para el otro. Además, se cuentan las cosas. Y también creo que tienen una vida sexual fantástica.