Cuál es el misterio de los Sith y qué código comparten con los Jedi en Star Wars: 'The Acolyte' tiene la respuesta

"No creo que los Sith pudieran haber regresado sin que nosotros lo supiéramos". Esto es lo que le dice el Maestro Windu a Qui-Gon Jinn en La amenaza fantasma, a lo que el Maestro Jedi Ki-Adi-Mundi añade que "llevan extintos un milenio". O, al menos, eso es lo que pensaban los Jedi hasta que les sorprendió la repentina aparición de Darth Maul.

Teniendo en cuenta lo que dura un milenio, parecía poco probable que fuéramos a ver a los Sith en Star Wars: The Acolyte. De hecho, la gran mayoría de los fans asumieron que los Jedi no volvieron a cruzarse con los Sith hasta que apareció Darth Maul. Sin embargo, The Acolyte cambia nuestra percepción de la línea temporal de Star Wars.

La serie se desarrolla cien años antes de los acontecimientos de La amenaza fantasma, una época en la que los Sith permanecieron ocultos durante generaciones, aprovechando este tiempo para hacerse más fuertes. Y esta aparente extinción dio pie a un largo periodo de paz conocido como la Era de la Alta República, donde los Jedi pudieron prosperar.

En ese contexto tiene lugar The Acolyte, aunque tal y como sugiere el título, todavía quedan Sith. La serie trata de explorar esta época en la que estaban ocultos y donde el conflicto entre la luz y la oscuridad seguía presente en la narrativa.

Concretamente, The Acolyte es un thriller de misterio que lleva a los espectadores a una galaxia de oscuros secretos y poderes emergentes del lado oscuro en los últimos días de la era de la Alta República. Aquí, una ex padawan se reúne con su Maestro Jedi para investigar una serie de crímenes, pero las fuerzas a las que se enfrentan son más siniestras de lo que jamás habían previsto.

Star Wars

El código de los Sith

Hay razones para pensar que los Sith aparecen en The Acolyte y esto puede tener algo que ver con el Código Sith, que aparece por primera vez en la nueva versión del canon de Star Wars, en el libro Guardianes de los Whills y también en la serie Star Wars: The Clone Wars, entre otros.

En él se dice que "la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión, obtengo fuerza. Con fuerza, obtengo poder. Con poder, obtengo victoria. Con victoria, mis cadenas se rompen. La Fuerza me liberará". Unas líneas que se pronuncian en La amenaza fantasma y que en realidad es una versión del código Jedi, que es parecido.

"No hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, existe la Fuerza", dice este último, que es un código que todos los Jedi tienen que respetar.

Dónde están los Sith en 'The Acolyte'

En The Acolyte, rápidamente identificamos a alguien sensible a la Fuerza que además se inclina hacia el lado oscuro. No le vemos sacar un sable láser de color rojo ni tener algún atributo que nos permita identificarlo con un Sith, pero hay algo que nos lleva a relacionar a este personaje con la oscuridad.

Mae en 'The Acolyte'

Mae (Amandla Stenberg) es una asesina experimentada y tiene un maestro que la guía y que sí que empuña un sable láser rojo y usa un casco que oculta su identidad para ella y para nosotros. La está poniendo a prueba y pronto descubrimos que Mae es enviada a asesinar a cuatro de los Jedi.

No usará su sable láser y tendrá que matar al menos a uno de ellos sin utilizar su arma. El primer asesinato se lleva a cabo con espadas y el segundo con veneno, pero pronto se queda sin objetivos con los que poner a prueba sus habilidades.

Sin embargo, la pista más importante se revela cuando Mae y Qimir (Manny Jacinto) hablan entre ellos. Ella hace referencia a la paz y él le responde, como si se tratara de una enseñanza, que la paz es una mentira. Uno de los mantras del código de los Sith.

El misterio de los Sith

Uno de los mayores misterios que se plantean en The Acolyte es el trasfondo de la misión de Mae. Desconocemos si tiene que ver con un señor Sith o si, por el contrario, está intentando evitar que los Sith la persigan. Sea como sea, es posible que encontremos una respuesta a esta cuestión.

O puede que nos genere más dudas sobre, por ejemplo, cómo avanza la línea de los Sith desde este misterioso villano a Darth Plagueis, Darth Sidious y más allá.

Sabiendo que sólo separan cien años a esta serie de La amenaza fantasma, puede ser que este misterioso Sith sea un aprendiz de Darth Plagueis o que sea el mismísimo Darth Plagueis. Y el hecho de que lance esta pregunta hace que la serie nos genere la intriga suficiente como para querer devorar sus episodios semana a semana.