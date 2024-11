Si te gustó 'Homeland' tienes que ver esta serie con Jeff Bridges y John Lithgow: espionaje, tensión y giros

The Old Man fue la serie revelación de la televisión de Estados Unidos en la primavera de 2022. Este relato de espionaje protagonizado por Jeff Bridges atrajo más espectadores a FX on Hulu (el servicio de streaming del canal de cable) en los primeros días tras su estreno en toda su historia, lo que le dio una rápida renovación por una segunda entrega después de emitir solo tres episodios.

Basada en una novela de Thomas Perry adaptada por Jonathan Steinberg (Jericho, Black Sails), y con John Watts (director de las tres últimas películas de Spider-Man) tras la cámara de sus dos primeros episodios, este thriller de espionaje y acción cautivó a la audiencia desde el inicio con una historia clásica de agentes retirados de la CIA.

Espías de la vieja escuela

'The Old Man'

Bridges interpreta a Dan Chase, un antiguo agente de la CIA, que no solo está retirado, sino que también es fugitivo y lleva 30 años oculto. Ni siquiera su hija sabe dónde vive, pues solo se comunican por teléfono.

Su vida, aunque solitaria, es tranquila, hasta que descubre que ha sido localizado por sus antiguos empleadores. El encargado de la misión es Harold Harper (John Lithgow) subdirector de contrainteligencia del FBI, que pondrá todo de su parte para que no sea capturado con vida porque tienen un pasado en común que no le interesa desenterrar.

Con tácticas de espionaje de la vieja escuela, la serie es una atractiva mezcla de The Americans y Homeland. Las escenas de acción cuerpo a cuerpo están rodadas con maestría por Watts, y Bridges da vida a un convincente y curtido exagente que demuestra ser ágil, inteligente y persuasivo en las conversaciones, y capaz de superar a hombres más jóvenes que él en las luchas cuerpo a cuerpo, gracias a la experiencia que dan los años.

Diálogos elegantes, una trama intrigante y visualmente con mucho estilo, la propuesta la completa un reparto en el que cada pieza es precisa y en el que destacan Amy Brenneman (The Leftovers), Alia Shawkat (Search Party), Bill Hecks (The Leftovers) y Hiam Abbass (Succession).

Si ya habéis visto la primera temporada, podéis continuar leyendo. Si no, hacedlo bajo vuestra propia responsabilidad porque lo que viene está repleto de spoilers.

La temporada 2

'The Old Man' - Temporada 2 | Tráiler español

En esta segunda empresa, el exmiembro retirado de la CIA Dan Chase (Bridges) y el exsubdirector del FBI Harold Harper (Lithgow) emprenden su misión más importante hasta la fecha: rescatar a Emily Chase ( Shawkat) después lo ocurrido al final de la primera temporada.

Emily atraviesa una crisis de identidad que tiene implicaciones muy serias. Mientras Chase y Harper luchan por llegar hasta Emily, Faraz Hamzad (Navid Negahban) se ve obligado a tomar decisiones que podrían poner en peligro a su familia y al pueblo que ha dirigido fielmente durante toda su vida.

Khadija (Jacqueline Antaramian), hermana y consejera de confianza de Hamzad, está preocupada por el camino que ha tomado su hermano y por todo lo que podría costarles. A medida que aumentan los desafíos y se descubren más secretos, Zoe McDonald (Amy Brenneman) actúa de manera sorprendente después de haber sido atraída a un nuevo mundo por Chase.

Por su parte, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe) está desilusionado con su antiguo papel y se encuentra en una encrucijada ante un camino que nunca había imaginado para él.