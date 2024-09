Johnny Depp sorprende a los niños del Hospital Donostia vestido de Jack Sparrow: "Ha sido un soplo de aire fresco"

Los niños ingresados en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián recibieron este jueves una visita muy especial, la del actor estadounidense Johnny Depp. La estrella de Hollywood sorprendió a todos al aparecer caracterizado como su personaje más icónico en el cine: el capitán Jack Sparrow.

Depp se volvió a enfundar así su característico traje de pirata y decidió dar una sorpresa a los niños ingresados en el centro hospitalario vasco, aprovechando su estancia en el Festival de San Sebastián, al que ha acudido para presentar su película Modi. Three Days on the Wing of Madness.

El actor estadounidense recorrió durante la tarde del jueves las plantas de Pediatría y Oncología para charlar, reír y jugar con los niños hospitalizados. "Han compartido risas y anécdotas, y les ha ayudado a olvidar por unos minutos las dificultades que están atravesando en estos momentos", señaló el Servicio Vasco de Salud.

El capitán Jack Sparrow en el Hospital Universitario Donostia de Osakidetza.

"Buenas tardes", saludó Depp a los niños que, con mirada incrédula, le chocaban las manos y charlaban con él. "¿Dónde está el barco?", preguntó uno de ellos.

Como Jack Sparrow, el mordaz protagonista de la saga de Piratas del Caribe, el actor se fotografió también con los niños y sus familias. Entre ellos, un bebé de apenas unos meses, al que cogió en brazos.

El capitán Jack Sparrow, encarnado por el actor Johnny Depp, visitó el Hospital Universitario Donostia de Osakidetza. EFE/Irekia

La presencia del actor, que visitó alguna de las habitaciones con mascarilla, fue todo un "regalo" que alegró a los pacientes, familias y a los profesionales de enfermería, médicos y médicas y a todo el personal que trabajaba en el centro donostiarra durante la tarde del jueves.

El Servicio Vasco de Salud, en especial el personal del Hospital Donostia, ha expresado "un agradecimiento infinito a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía". "Ha sido un soplo de aire fresco para toda la planta", han añadido.

Johnny Depp, estrella del Festival San Sebastián

Johnny Depp está siendo uno de los protagonistas de la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián. El actor presentó el pasado martes su segunda película como director, Modi. Three Days on the Wing of Madness, que narra 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani. La cinta se podrá ver dentro de la sección oficial, pero fuera de concurso.

El protagonista de Piratas del Caribe llegó el pasado lunes a San Sebastián tras pasar por El Hormiguero, donde charló y compartió anécdotas con Pablo Motos. Fue un viaje express en el que el actor estuvo menos de 24 horas en la capital, intentando pasar desapercibido y que su estancia fuera lo más corta posible.

Sobre San Sebastián, aseguró en el programa, "es un sitio en el que siempre me he sentido muy bien recibido. Es un festival que presta atención a cosas que se salen de lo normal, tiene un abanico más grande de creatividad. Es un festival realmente maravilloso, que se centra en el cine y en el trabajo de los cineastas y no de toda la tontería que puede rodear a este mundo".

Precisamente en Madrid vive su expareja, Amber Heard, con la que protagonizó hace dos años un mediático juicio. "He pasado por algunas cosillas aquí y allá, pero ¿sabes? Estoy bastante bien. Creo que todos hemos pasado por malos momentos, quizá lo vuestro no se convirtió en un culebrón televisado, pero todos experimentamos eso en algún momento. Todas estas cosas que somos al final también tienen que ver con todas esas dificultades", aseguró en el festival.