El último día de Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena' tras 400 programas y 2,6 M: "Teníamos fecha de caducidad"

Se acabó. Este lunes 25 de noviembre concluyó el exitoso paso de Borjamina, Raúl y Bruno, Los Mozos de Arousa, por Reacción en cadena. Atrás quedan más de 400 participaciones, muchos récords y un gran botín de más de 2,6 millones de euros ganados (2.630.177) para repartirse entre los tres.

El equipo de Los Alhambraos, formado por Gustavo, David y Begoña, fueron sus 'verdugos', aunque no fueron los primeros que han conseguido derrotar a los gallegos, ya que ese hito lo lograron Los Cocolocos, los anteriores campeones de Reacción en cadena. Aída, Borja y Carlos siempre podrán decir que fueron los primeros en derrotar a Borjamina, Raúl y Bruno, pero eso ocurrió en una entrega especial del concurso en agosto de 2023. Aquel día, Los Cocolocos se llevaron 10.000 euros y el honor de vencer a Los Mozos de Arousa, pero sin llegar a eliminarlos del programa al haberlo hecho en una entrega especial.

"Nos envían Las Profes Granaínas (equipo formado por Inma, Esmeralda y Elena) en venganza. Nos han dicho que tenemos que mandar ya a Los Mozos de Arousa para casa", afirmaron los nuevos campeones en su presentación en Reacción en cadena, donde cumplieron su promesa. Acertaron una palabra más en Complicidad Ganadora, eliminando a los gallegos. Los granadinos llegaron a la Última palabra en busca de estrenar su bote, y lo hicieron sumando sus primeros 1.719 euros.

"El último día fue una mezcla de emociones porque, al fin y al cabo, nuestro último año y medio ha estado completamente ligado a Reacción en cadena. Si tengo que quedarme con un sentimiento, es el de liberación. También tristeza. Como cuando se termina una relación o un trabajo al que solo te une la rutina y el miedo a la incertidumbre de qué será lo siguiente, pero donde ya no están presentes la ilusión o las ganas del principio", le cuenta a EL ESPAÑOL Borjamina.

Su hermano Raúl reconoce que "la verdad que el último programa fue una gran mezcla de sensaciones. Tristeza, porque se acaba esta aventura y tocó despedirse de todo el equipo que hace Reacción en Cadena. Pero también alegría, porque se cierra un círculo, pero se abre una nueva etapa". Mientras que Bruno destacó que "lo viví de una forma muy bonita, dando las gracias por todo lo vivido y deseando suerte al nuevo equipo ganador. Sabes que algún día tocará pero no lo sientes real hasta que pasa".

Los Mozos de Arousa concursando. Mediaset

Eso sí, los tres estaban muy mentalizados de que algún día iban a ser eliminados: "Ya teníamos fecha de caducidad y eso hizo que no dedicáramos las horas y el esfuerzo que acostumbrábamos a dedicar, por lo que estábamos mentalizados de que más pronto que tarde iba a ser", admite el mayor de los Santamaría.

Borjamina reconoce que hacía algunas semanas que no practicaban tanto como antaño y se dejaban llevar por la inercia del trabajo de meses anteriores, siendo suficiente para vencer en muchos de los programas. "Creo que empezamos a sentirnos así, más o menos, en el 403. Sería muy injusto para los rivales decir que nos dejamos perder, pero también es honesto decir que no dimos el 100% en las últimas semanas y que incluso nos faltó la concentración y tensión necesarias", confiesa el gallego.

Raúl por su parte, comenta a EL ESPAÑOL que desde el primer día sabían que cualquiera podía ser el último: "Te mentalizas de que un día malo se puede convertir en una eliminación. Además, los equipos cada vez venían más preparados y costaba un esfuerzo mayor ganarles. Después de un año y medio nuestras fuerzas ya no eran las mismas".

Bruno coincide con los hermanos Santamaría en que hace tiempo que notaban a los equipos mucho más preparados, haciendo que el final se acercara poco a poco, como les pasó con Los Alhambrados. "Es lógico que, a medida que un concurso se populariza, su nivel sube, lo hemos visto también en otros programas", añade.

Los tres han expuesto lo primero que les pasó por la cabeza cuando vieron como caían derrotados. Borjamina pensó: "Pues hasta aquí. Ha sido muy bonito pero la vida está fuera del plató y lo que viene ahora será mejor todavía. No podíamos durar eternamente y llegó el día".

Raúl, por su parte, dice: "Se acabó, hasta aquí nuestro paso por el programa". Y Bruno se dijo a sí mismo que "ahora, a verlo desde casa, recuperaremos la curiosidad por el programa porque ya no sabemos qué es lo que va a pasar. Antes, al hacerlo desde dentro ya veíamos el programa sabiendo el desenlace".

Y es que, después de tanto tiempo, costó que sus familiares y amigos creyeran que ya no iban a participar más en Reacción en cadena después de tantos meses haciéndolo: "Más de una vez hemos hecho la broma diciéndoles que habíamos perdido y no era cierto, pero una vez asumieron que decíamos la verdad, su apoyo y cariño fue muy importante para poder volver a la 'normalidad'. Pensaba que me iba a costar más, pero hicieron que esa transición fuera bastante fácil y agradable", afirma Borjamina.

Su hermano Raúl reconoce que sus familiares y amigos les dijeron que estaban muy orgullosos de ellos y que los propios concursantes también tenían que estarlo porque lo que habían hecho era algo muy complicado. "Bueno, y también que se alegran de tenernos ya de vuelta y poder pasar más tiempo con nosotros", señala entre risas. Bruno destaca que sus más allegados "están contentos por tenerme más tiempo en casa, aunque también están tristes porque vernos en la televisión era parte de su rutina".

Despedida del presentador

Ion Aramendi es una de las personas con la que más horas han compartido en el último año y medio. Semanas de grabaciones han unido al presentador con los concursantes, aunque siempre manteniendo la distancia para no entrar en un conflicto de intereses o que les acusaran de favoritismo hacia los gallegos.

Ion Aramendi y Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena' Mediaset

"Son buena gente y, además, son grandes concursantes. Para mí, este tiempo con ellos ha sido de crecimiento en lo personal y en lo profesional. El programa ha crecido de la mano con ellos. Son chavales muy humildes, muy llanos y es de agradecer. Les echaré mucho de menos, lo reconozco. Pero así ya podremos tener una relación más personal, porque es verdad que durante este tiempo siempre hemos sido presentador y concursantes. No pudimos tener una relación más allá de la persona, aunque estuviéramos tantas horas y tantas horas en plató. Vamos a ver que nos depara a todos el futuro, pero, desde luego, Reacción en cadena les tiene mucho que agradecer", le contó a EL ESPAÑOL el presentador donostiarra en una entrevista.

En el programa en el que cayeron los gallegos, Aramendi no pudo contener las lágrimas a la hora despedirse de Borjamina, Raúl y Bruno: "Estoy un poco sin palabras, deseo despedirme como se merecen. Quiero daros las gracias, porque este programa os debe mucho, hemos aprendido un montón a jugar gracias a vosotros, hemos crecido como programa y eso también os lo debemos", le dijo el conductor del programa de Telecinco a los concursantes.

Lo último que le dijo Borjamina a Aramendi fue seguirían en contacto "y que ahora, que todo ha pasado y ya no tenemos que mantener una relación de presentador-concursantes, y tomamos su palabra de visitarnos en Vilagarcía con su familia. Y, si se anima, a cantar unas canciones con su grupo en el local de Arousa Moza. Además, la gente de Vilagarcía está deseando que venga".

Raúl también invitó al conductor de Reacción en cadena a su localidad: "Le dije que fue un placer compartir todo este tiempo con él, que lo voy a echar de menos y que gracias por todo. Ah! y que tiene las puertas abiertas de Vilagarcía cuando quiera". Bruno también tuvo palabras de agradecimiento, deseando que "ojalá pueda venir pronto a Galicia".