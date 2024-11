La nueva ilusión de Raúl con los Mozos de Arousa este invierno: qué hará con sus más de 850.000 euros

Reacción en cadena celebró recientemente las 500 emisiones en Telecinco, de las cuales, casi 400 las han protagonizado Borjamina, Raúl y Bruno, Los Mozos de Arousa, que en ese tiempo ya han superado los 2.570.000 euros ganados, y la cifra continúa subiendo cada día, ya que todavía no ha llegado un equipo capaz de derrotarles.

El pequeño de los Santamaría, Raúl, fue el protagonista esta semana en el programa al desvelar su devoción por un conocido deportista. Tal es su devoción que hasta lleva tatuado su símbolo en la nuca. "Quiero ver el último partido de Nadal, llevo tatuado su símbolo".

El gallego le contó a Ion Aramendi lo siguiente: "Tengo que decir que, seguramente, este mes de noviembre sea el peor de mi vida, no tengo duda… llevo más de dos semanas sin dormir, los que han pasado desde que Nadal anunció que se retiraba. Yo que quería ir el año que viene a Roland Garros. Su último torneo va a ser la Copa Davis y ya no quedan entradas. Me gustaría hacer un llamamiento. Que si tengo que pagar la entrada, yo la pago".

Los Mozos de Arousa, en 'Reacción en cadena'. Reacción en cadena Telecinco

Aparte de su pasión por el tenista, por participar en concursos (ha estado en varios como ¡Ahora caigo! de Antena 3, El Cazador o Bloqueados por el muro en La 1 o Alta Tensión en Telecinco) y por la docencia, el gallego está centrado en su carrera política: "Mientras continuemos en el programa, que eso nunca se sabe, compatibilizaré Reacción en cadena con la política. Aunque también intentaré pasar tiempo con la familia y, si hay algún hueco cerca de las Navidades, trataré de hacer una pequeña escapada”, afirma.

La vida de Los Mozos de Arousa ha cambiado mucho en el tiempo que llevan en el concurso, y no sólo económicamente, ya que la fama que han logrado les hace prácticamente imposible salir a la calle sin ser reconocidos, parándoles la gente para hablar con ellos o hacerse fotos. Por no hablar de la repercusión en redes sociales, donde acumulan miles de seguidores cada uno en sus cuentas.

Raúl, por ejemplo, que también está expuesto públicamente por su labor en la política en el PP gallego, reconoce que Reacción en cadena le ha quitado anonimato. Ahora ya no sólo le reconocen y paran en Galicia o en Vilagarcía, sino que en cualquier lugar de España. Y esa fama ha hecho que le reste tiempo para dedicárselo a su familia, a su pareja o el trabajo porque llevan año y medio yendo y viniendo al programa.

"Pero nos está dando una experiencia de vida muy grande. Una oportunidad de hacer cosas que, si no estuviéramos en el concurso, no habríamos hecho. También una estabilidad económica, un colchón que no se consigue todos los días", admite el gallego.

Y es que los gallegos llevan recorridos muchos kilómetros en más de un año participando en Reacción en cadena: "La verdad es que no sabría decir cuántos, pero muchísimos porque son ida y vuelta Galicia-Madrid todas las semanas. Estamos hablando de seiscientos kilómetros ida y seiscientos kilómetros de vuelta. Mil kilómetros por semana, así más de 20.000 o 40.000 kilómetros fácilmente", explica Raúl.

¿Qué hará con 850.000 €?

De momento, Los Mozos de Arousa ya han acumulado más de 2,5 millones de euros en sus casi 400 programas en Reacción en cadena, pero mientras sigan participando, ese dinero seguirá aumentando, ampliando la finalidad del montante económico, aunque la primera sigue siendo el local para su asociación. Si fueran eliminados ahora, se llevarían más de 850.000 euros cada uno, a lo que habría que restarles lo que se quede Hacienda: "Es como si fuera una persona más en el equipo, pero lo vamos asimilando", apunta.

"Con lo que me toque del premio, parte va a ir para la Asociación Arousa Moza, que era el primer objetivo que teníamos los tres para participar en Reacción en cadena. Después la vivienda, porque es importante tener ya una propiedad. Y habrá algún capricho (risas), pero hasta que no veamos el dinero no somos conscientes, así que como para estar pensando en qué lo vamos a gastar… y hay que ahorrar, por supuesto", admite Raúl.

Raúl Santamaría, en 'Reacción en cadena'. Reacción en cadena Telecinco

Aunque el pequeño de los Santamaría sí que realizó una inversión cuando ya llevaban unos meses en el concurso de Telecinco: se compró un coche porque lo necesitaba y, aunque no hubiese estado en el programa, se lo habría tenido que comprar igualmente: "Sí que es cierto que se adelantó todo un poco al saber que ya contaba con ese dinero", señala.

No obstante, que estén rozando el millón de euros por cabeza cada uno de los concursantes hace que les lleguen muchos mensajes a través de redes sociales pidiéndoles ayuda económica, tanto a él como a su hermano Borja o a su amigo Bruno. "Hay personas que me piden algo de dinero porque no están pasando por un buen momento. Pero es una mínima parte de gente", comenta.

La vida después del concurso

Tarde o temprano llegará un equipo que les derrotará, pero tanto Raúl como sus compañeros están preparados. Raúl señala que cambiar una rutina con la que llevan un año y medio y salir de ella les va a costar, aunque es verdad que cuando tienen una semana libre de grabaciones, al final siguen haciendo lo que hacían antes de estar en Reacción en cadena: jugar a juegos de mesa con amigos, salir de paseo con la familia o pareja. "Al principio, la gente nos seguirá parando, pero seguramente que, con el paso del tiempo, esto se vaya acabando".

¿Qué planes de futuro tiene el pequeño de los Santamaría? De momento, continuar en el Parlamento gallego representando al PP y en el ayuntamiento de Vilagarcía, por lo que, mínimo, tres o cuatro años más seguirá con su carrera política. "Después no lo sé. Soy una persona que no soy de estancarme en un solo sitio, si considero que puedo seguir aportando en política, seguiré en política, pero también quiero sacar las oposiciones, tener mi plaza. La educación y los niños son mi pasión. Siempre puedo tener también la posibilidad de ir a un concurso", apunta.

A por el récord de Los Lobos

Al llevar tanto tiempo en Reacción en cadena, pocos récords del programa les quedan por derribar a Los Mozos de Arousa, ya que la mayoría los han marcado ellos, así que solo se pueden superar a ellos mismos.

No obstante, los gallegos siguen empeñados en alcanzar a un equipo histórico de los concursos televisivos en España, Los Lobos. El equipo formado por Manu Zapata, Erundino Alonso, Valentín Ferrero y Alberto Sanfrutos ganó en el concurso de Antena 3 (ahora en Cuatro) un total de 6.689.700 euros, logrando no uno, sino dos récord Guinness: el primero, ser los concursantes que han ganado más dinero en un concurso de televisión con continuidad; y, el segundo, el de haber tenido mayor permanencia en un concurso de televisión, con 505 participaciones en dos años y dos meses.

De momento, Los Mozos de Arousa han superado el récord de dinero ganado, ya que Los Lobos consiguieron 2.509.700 euros acumulados en todas las entregas en las que participaron y Los Mozos de Arousa llevan más 2.570.000 en más de un año concursando. De todas formas, el récord Guinness de más dinero ganado en un concurso de televisión con continuidad lo tienen lejos porque el equipo que participó en ¡Boom! sumó 4.130.000 euros más con el bote del programa, por lo que en total ganaron más de 6,6 millones.

"Es cierto que ahora llevamos una cifra alta de programas grabados y emitidos, te ilusionas porque está guay de tener un premio Guinness. Pero tampoco es algo que nos deja sin dormir. Nosotros disfrutamos los programas y si conseguimos llegar pues genial", reconoce el gallego.

Su experiencia como actor

Los fans de Los Mozos de Arousa se quedaron de piedra cuando en la serie Clanes, de Netflix, concretamente en el cuarto episodio, Raúl hace un cameo junto al reparto juvenil de la serie. En la escena se puede ver a Raúl hablando en un grupo de jóvenes en el momento que una de ellas, María (Marta Costa), les dice que se va porque ha quedado con su novio Marco (Nuno Gallego), el ahijado del protagonista.

"¿Ahora? Si acabamos de llegar", es la frase que dice el concursante gallego en su aparición en la ficción de Netflix. De esta manera, el público ha descubierto una faceta más del pequeño de los Santamaría, además de su vocación como profesor y la de político.

EL ESPAÑOL ha hablado con Raúl sobre esta sorprendente nueva faceta como actor del gallego: "La serie se grabó el verano de 2023, aunque se estrenó en junio en Netflix, así que no ha sido por mi participación en Reacción en cadena y la repercusión que estamos teniendo".

"Como se grababa en Galicia me llamaron para ver si quería hacer una prueba para unos personajes con frase y fui a hacerla. Me dijeron que se pondrían en contacto y, al final, me incorporé a la serie", recuerda. Uno de los detalles de los que se han percatado los espectadores y los fans de los gallegos era que Raúl aparece sin su característica barba.

"La experiencia me gustó mucho, pero me tuve que afeitar, algo que hacía mucho tiempo que no hacía. No obstante, no era la primera vez que participaba en una serie, en Vivir sin permiso hice de extra en alguna escena, pero sin que se me viera claramente y sin frase. En Clanes he dado un paso más al tener frase y saliendo en pantalla algo más. Ojalá haya más ocasiones", comenta el gallego.

Además de su profesión como profesor, su faceta política o su afición por los concursos, el mundo de la interpretación atrae a Raúl: "La verdad que el mundo del cine o de la interpretación también me ha gustado mucho y sí que no me importaría hacer algo más de ese estilo más adelante".

La política: su otra gran pasión

Raúl siempre era de los primeros en el colegio e instituto que se apuntaba a los grupos de debate, y esa afición ha ido aumentando a lo largo de los años desembocando, poco a poco, en el mundo de la política.

El gallego fue en la lista del PP por Pontevedra a las elecciones del 18 de febrero, que lideró el actual presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, con el que ha compartió viajes y mítines a lo largo de toda Galicia. Tras el resultado en las elecciones autonómicas, y al estar el número siete en las listas, Raúl Santamaría logró un escaño en la abrumadora victoria del Partido Popular en Galicia.

Raúl Santamaría en su cargo como político.

"Por la asociación me gusta ser una persona bastante activa, que lucha por Vilagarcía de Arousa. En su momento, el alcalde lo sabía y a otro amigo y a mí nos comentó que en nuestra localidad, el Partido Popular no tenía un grupo de Nuevas Generaciones desde hacía años, y que porqué no nos animábamos. Le dimos unas vueltas y decidimos formarlo", recuerda Raúl.

En el año 2019 se celebraron las elecciones municipales y el que fue candidato le ofreció ir en las listas de número 12. A mitad de legislatura entró, con 21 años (cumplió los 22 a los dos meses de ocupar su cargo) como concejal en Vilagarcía. "Estuve como concejal dos años en la anterior legislatura y en esta última, en las elecciones de este año, pues volví a ir de número 6 en las elecciones municipales con el objetivo de luchar por Vilagarcía, por conseguir que sea una ciudad para que la juventud tenga más oportunidades", explica.

Compatibilizar política y televisión ha sido complicado: "Es cierto que fue una decisión difícil meterme en política porque estaba en el concurso y yo tenía una responsabilidad con Borja y Bruno, no sabía cómo podía afectar. Es cierto que ya estaba en ese mundo antes de Reacción en cadena", comenta.

La reacción de los espectadores al verle inclinarse hacia un partido también afectó a sus seguidores: "No suelo contestar a mensajes en redes sociales, pero yo ya estaba en política, es mi vida privada y si la gente dice que va a dejar de ver Reacción en cadena porque esté en un partido o en otro, no lo entiendo. Considero que es positivo que la gente esté en política y quiera cambiar las cosas. Hay que respetar las ideas de todos y no hay que mezclar un programa de cultura general con la política", comenta.

Raúl está encontrándose con mucha ayuda para compaginar televisión y política: "Tanto por parte del programa como del partido me lo están haciendo llevar muy bien, me permiten compatibilizar las dos cosas y la idea es hacerlo mientras esté en el concurso".

Destaca que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia y del Partido Popular de Galicia, es fan de Reacción en cadena: "Él ve el programa, siempre me dice que ni se me ocurra dejarlo por tener que estar en la política, que para ellos es un orgullo tener un referente en televisión, en este caso en un concurso. Es positivo", concluye Raúl.