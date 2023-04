Iván Ferreiro critica duramente al "millonario" Nadal: "Es un ejemplo de mierda para los niños"

La carrera de Rafa Nadal ha convertido su figura en sinónimo de sacrificio. Ha ganado partidos en las condiciones más inverosímiles. El ejemplo más reciente, aquellos cuartos de final de Wimbledon 2022 donde venció a Fritz con una rotura de 7 mm. en el abdomen que le impedía sacar. Esta creencia en mantenerse en pista casi bajo cualquier circunstancia también le ha valido un buen número de críticas a las que ahora se ha sumado el cantante Iván Ferreiro: "Es un ejemplo de mierda".

"Me toca los huevos para mal, Nadal. El ejemplo de mierda que da yendo a jugar un partido hecho polvo. Y todo el mundo dice: '¡Qué buen ejemplo para los niños!'. Pues yo creo que es un ejemplo de mierda", se ha justificado el antiguo cantante de Los Piratas en una entrevista con la revista 'Esquire'.

Es cierto que, como el propio Nadal ha comentado en más de una ocasión, en su sistema de valores la retirada nunca es una opción. "No estoy lesionado, es que vivo con una lesión", dijo una vez Nadal. Esta concepción del deporte y de la vida ya hizo que el periodista Pedro Vallín lo calificase de "paso de Semana Santa con raqueta".

Cero sorpresa, es en lo que anda: construir un Calvario que sustituye el placer del juego por la trascendencia del sufrimiento. Coraje en lugar de Belleza. Ganar sangrando. Nadal lleva años en la ética del Ecce Homo. Hace años que es un paso de Semana Santa con raqueta. https://t.co/X0IljMSeQX — Pedro Vallín (@pvallin) July 6, 2022

"No estoy lesionado, soy un tenista que convive con una lesión. No es nada nuevo, pero lamentablemente, mi día a día es difícil. Me estoy esforzando mucho, pero hay momentos en los que es complicado aceptar esta situación, es frustrante ver que durante días no puedo entrenar con continuidad. Hoy empecé a sentir un gran dolor a mediados del segundo set y era absolutamente imposible jugar para mí. No quiero quitarle mérito a Denis, se ha merecido ganar y ha hecho méritos para ello", explicó Nadal.

Para Ferreiro, esta manera de afrontar el deporte de alta competición no puede ser la clase de ejemplo que nadie deba aplicar a su vida personal. Además, cree que da la imagen de que las personas deberían trabajar en malas condiciones de salud en lugar de cogerse la baja.

[Muere Miquel Perelló, el suegro de Rafa Nadal y padre de Xisca, a los 63 años]

"Hemos tardado muchos años en conseguir que cuando nos encontremos mal no tengamos que ir a trabajar, para que este millonario, para tener una medalla, nos diga que fue con el pie roto. Pero desgraciadamente todo el deporte da un ejemplo de mierda", concluyó Ferreiro.

Historial de lesiones

Mutua Madrid Open debido a la lesión que arrastra en el psoas. Roland Garros, con lo que pasaría en blanco la temporada de tierra batida 2023. Este jueves Rafa Nadal anunció que no competiría en eldebido a la lesión que arrastra en el psoas. Como ha contado EL ESPAÑOL , también tendrá muy difícil inscribirse en, con lo que pasaría en blanco la temporada de tierra batida 2023.

Esta es solo una más en una carrera plagada de lesiones. Algunas de las dolencias más significativas que ha sufrido son: la lesión en el pie de 2005 que lo mantuvo fuera varios meses; tendinitis en ambas rodillas; lesión en el hombro en 2009 que lo tuvo en el dique seco casi todo el año; lesión en la espalda que le obligó a retirarse del Open de Australia 2010; dolencia en la rodilla derecha que le hizo retirarse del Open de Estados Unidos en 2012; lesión en la muñeca que lo apartó de Roland Garros en 2016.

"Es un dolor permanente, a veces más y a veces menos, pero lo de hoy fue una locura. Por mucha experiencia que tenga, es difícil gestionar lo que siento ahora. Cuando no soy capaz de moverme bien todo es muy difícil. Lo peor es que siento que vuelvo a tener buen nivel de juego, he sentido cosas muy positivas en el entrenamiento y la competición. No sé qué hacer ahora mismo, no sé si descansar o entrenar", dijo Nadal hace menos de un año.

