Lluvia de zascas a un periodista por criticar a Rafa Nadal y llamarlo "Semana Santa con patas"

A Rafa Nadal que ni el viento lo toque, que dirían en aquel mítico episodio de Verano Azul. El deportista más épico de la historia de España continúa fraguando su leyenda en los momentos más complicados de su carrera, conviviendo con una lesión crónica en su tobillo y logrando ganar torneos a pesar del dolor y el malestar. Su última hazaña la ha escrito este miércoles en Wimbledon, donde acabó ganado el partido de cuartos de final en la quinta manga tras haber estado a punto de abandonar por molestias en el abdomen.

En esos momentos de tensión que ha vivido Nadal en la pista se ha podido ver una escena muy poco común, cuyos protagonistas han sido su padre Sebastián y su hermana María Isabel, presentes en la grada del torneo británico. Yendo un set abajo, sufrió un dolor en el vientre e incluso pasó por el vestuario, un hecho que presagiaba una retirada que hasta su familia le ha pedido desde el público, haciendo gestos con visible preocupación para que abandonara el partido.

Su padre le animaba a retirarse para no seguir forzando su cuerpo, lo mismo que su hermana. Mientras el primero mostraba un visible enfado, suponemos que por la cabezonería de su hijo, la segunda estaba sufriendo por su hermano. Pero Nadal les hizo caso omiso y ganó el siguiente set. Volvió a la pista, cogió su raqueta y continuó ante la atenta mirada de un público que esperaba que el español pinchase en cualquier momento, pero no fue así.

"Ética del Ecce Homo"

Mientras su familia sufría en Wimbledon con él, en las redes sociales también sufrían sus seguidores, que no terminaban de creerse lo que había logrado Nadal en una jornada tan complicada. En este contexto, el periodista Pedro Vallín ha querido hacer un análisis de ese sacrificio que estaba haciendo el tenista, del que ha dicho que busca construir "un Calvario que sustituye el placer del juego por la trascendencia del sufrimiento. Coraje en lugar de Belleza. Ganar sangrando. Nadal lleva años en la ética del Ecce Homo. Hace años que es un paso de Semana Santa con raqueta", ha escrito.

Cero sorpresa, es en lo que anda: construir un Calvario que sustituye el placer del juego por la trascendencia del sufrimiento. Coraje en lugar de Belleza. Ganar sangrando. Nadal lleva años en la ética del Ecce Homo. Hace años que es un paso de Semana Santa con raqueta. https://t.co/X0IljMSeQX — Pedro Vallín (@pvallin) July 6, 2022

Por si no van finos en iconografía religiosa, cabe recordar que el Calvario es el nombre por el que también se conoce el Gólgota, el monte al que tuvo que subir Jesucristo para ser crucificado. Poco antes, Poncio Pilatos lo presentaba ante la muchedumbre que lo juzgó ya con la corona de espinas, ensangrentado después de haber recibido los latigazos y con una capa que los soldados romanos le habían puesto para burlarse de él: "He aquí el hombre", dijo el gobernador, en latín Ecce Homo.

Así que para Vallín, que Rafa Nadal quiera seguir jugando a tenis sin ocultar sus dolencias y teniendo, en ocasiones como este miércoles, que parar el partido, convierten al tenista en una suerte de Jesucristo buscando casito y gloria, como si no fuese sobrado de ambas cosas aunque se hubiera retirado hace años. Y como al manacorí no se le toca, que hemos dicho antes, al periodista le han dado zascas por todos lados. Estos son algunos de ellos.

Claro que sí, hombre. @pvallin desde el sofá dando lecciones a @RafaelNadal sobre como competir.

En serio?? En breve le dices a Cervantes como debió escribir El Quijote. — Tito Liante (@muerte_dr) July 6, 2022

No recuerdo que desde su palco le hubieran dicho nunca que lo dejara. Es evidente que está lesionado y le cuesta mucho sacar; y acaba de ganar un set. Súfrelo si quieres que pierda o disfrútalo si quieres que gane, pero lo que acaba de hacer es, en mi opinión, admirable. Y bello. — Raúl Román (@rraulroman) July 6, 2022

El deportista de élite a estos niveles lleva su cuerpo más allá del límite por años. A Nadal se le rompen las costuras por puro abuso. Cuando no es una cosa, será otra. Su vejez será difícil. Con todo me parece un sacrificio loable. Compra la gloria con la única moneda posible — Lanzarotelandia (@lanzarotelandia) July 6, 2022

No contrapondría coraje a belleza, estimado Pedro. Sin equiparar, la estética y el sufrimiento no están reñidos per se desde la Piedad de Miguel Angel. Por lo menos.



Coño, mire cómo muere Espartaco: sangre, sudor y lágrimas, y él no eligió la cruz. — Señor Guerra 🚩 (@SirGuerra) July 7, 2022

Y si dejamos hacer a Nadal con su cuerpo lo que el crea conveniente, necesario y le apetezca y al que no le guste que no sintonice? A vaya puntos estamos llegando… Aquí somos todos ahora fisioterapeutas, entrenadores y médicos deportivos 🤣 — Jose Penche 🏳️‍🌈 (@JosePenche) July 7, 2022

Del Calvario al cielo. Otro Pedro negando a un dios. — Dios (@diostuitero) July 6, 2022

Creo que este tweet dice más de ti que de Rafa. Habla de tus miedos, tus valores, tu mezquindad. No dice nada de Nadal como persona ni como deportista. Una muestra más del periodismo moderno aciago que prefiere la proyección psicológica a la opinión informada. — PsiquiatraVehemente (@PVehemente) July 7, 2022

?Ahora eres experto en tenis desde la taza del vater? Nadal ya ha abandonado torneos por lesiones, ya sabe hasta dónde puede forzar.

¿Qué sabes tú lo que disfruta o no del juego?

Gente amargada criticando a los que no llegan ni a la suela del zapato. — Casanova (@BGCasanova) July 6, 2022

Querido Pedro, no ganas hace dos Grand Slams seguidos siendo un paso de Semana Santa con raqueta. — MK (@Mklavsi) July 6, 2022

Lo mismo que usted con sus tuits y suabor periodística. Un auténtico Calvario para los demás. — Enrique A. Glez. (@egonzalez314) July 7, 2022

Lo de Vallín lo único que demuestra es su absoluto desconocimiento de los valores que han hecho grande al ser humano, un ser tan lerdo y superficial como él no puede entenderlo con su vida llena de referencias pop vacías y funkos. — Claudillo (@ClaudilloRenac1) July 6, 2022

Pedro Vallín ha hecho poco deporte, me temo. Y de deporte de alto rendimiento entiende lo mismo que yo de macramé. Y el análisis de las motivaciones de Nadal es tan infantil y tendencioso que no sé cómo no se da cuenta. — Mr. Pink (@AjarePink) July 7, 2022

Vallín ha intentado ir contestando y argumentando algunas de las críticas que ha recibido, pero finalmente ha tirado la toalla porque han sido un aluvión. Por su parte, Nadal sigue adelante después de ganar y se ha recordado que no es la primera vez que alguien desde la grada pedía su retirada. Ocurrió hace once años en el Open de Australia y fue su tío y, por aquel entonces, entrenador, Toni Nadal, el que se lo rogó: "¡Estoy en cuartos de final, no me retiro ni cagando", le respondió, demostrando una exigencia competitiva que no ha perdido ni siendo "un paso de Semana Santa con raqueta".

