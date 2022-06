La batalla de Rafa Nadal contra su cuerpo: el historial de sus 22 lesiones en 19 años

Rafa Nadal (Manacor, 1986) apunta a Wimbledon. El tenista balear ha estado probándose la última semana en las pistas de hierba de las instalaciones del Mallorca Championship. Aparentemente, lo ha hecho sin problemas y está preparado para el tercer Grand Slam del año. Los dos primeros, Abierto de Australia y Roland Garros, los ganó.

París presenció hace dos semanas la enésima machada del tenista con más majors (22) de la historia. Ganó cuando menos de un mes antes no podía ni andar. Los dolores en el pie izquierdo le frenaron en Roma y amenazaron su presencia en Roland Garros. Pero Rafa forzó en su torneo fetiche y logró uno de los títulos más épicos de su carrera.

Al dejar la capital francesa, Nadal volvía a tener los problemas que le acompañan cuando no juega y deja un poco al lado los analgésicos. Su cuerpo está machacado tras dos décadas de carrera deportiva en las que casi no ha habido temporada sin lesiones. La resiliencia de Rafa, digna de estudio, le ha permitido escribir su leyenda a pesar de todo.

[Rafa Nadal: "No puedo seguir como estos meses, sentirme competitivo me hace buscar soluciones"]

22 veces ha sido baja por lesión en los últimos 19 años. Ha tenido problemas de todo tipo: en ambas muñecas, en el codo derecho, en el hombro izquierdo, en la zona abdominal, en las costillas... Las rodillas le han supuesto muchos dolores de cabeza, pero más aún el maldito síndrome de Müller-Weiss que le acompaña en su vida desde 2005. Desde el año pasado se ha vuelto aún más doloroso para él.

"No puedo seguir como estos últimos meses", reflexionaba en EL ESPAÑOL tras ganar en la Philippe Chatrier su 14º Roland Garros. Nadal es el primero consciente de su realidad y por ello no piensa muy a largo plazo. Lo siguiente para él es Wimbledon, donde espera competir y, sobre todo, disfrutar jugando. Que la lista de bajas no siga ampliándose.

2003

Fisura en el codo derecho

La primera lesión como profesional le llegó a Rafa con 17 años. Fue en una sesión de práctica con su tío y entrenador, Toni Nadal. Una mala caída le provocó una fisura en el codo derecho y, tras el Masters de Hamburgo, se despidió de la gira de tierra batida, incluido Roland Garros. Un mes de baja.

2004

Fractura en el pie izquierdo

Al año siguiente, Nadal volvió a lesionarse al comenzar el segundo trimestre del año. Era abril y sufría una fractura en el escafoides del pie izquierdo. El origen estaba en una sobrecarga hacia el lado izquierdo de su cuerpo, causándole estrés en la zona. Estuvo cerca de tres meses de baja, regresando en Bastad (Suecia). Esa lesión acabó evolucionando en el gran problema de su carrera.

2005

Síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo

El año de consagración no fue solo de títulos. Ganó diez, incluido su primer Roland Garros y cuatro Masters 1.000: Montecarlo, Roma, Montreal y Madrid -de pista dura, por entonces-. Después del último se despertó casi sin poder andar. La culpa la tenía una lesión conocida como síndrome de Müller-Weiss, congénita y degenerativa que afecta al tejido del escafoides tarsiano. Dificulta los movimientos y se hace peor con los años. Ahora es su pesadilla.

2006

Lesión en el hombro izquierdo

El año que hizo los 20 fue tranquilo para Nadal. El único problema que tuvo fue una lesión en el hombro izquierdo. La sufrió en el torneo de Queen's, durante un partido contra Lleyton Hewitt. Se retiró y estuvo dos semanas de baja, aunque llegó a tiempo para Wimbledon. Alcanzó su primera final en el All England Club, que perdió contra Roger Federer.

2007

Lesión en el brazo izquierdo

Nadal llegó a los últimos meses de aquella temporada con dolores reiterados en el brazo izquierdo. En el Masters de Cincinnati dijo basta y se retiró en su primer partido, en el que se medía a Juan Mónaco. Paró hasta el US Open, aunque en aquella edición no pasó de los octavos de final.

2008

Tendinitis en la rodilla derecha

El tratamiento de Nadal para paliar el síndrome de Müller-Weiss descompensó otras partes de su fisonomía y derivó en sus lesiones de rodilla. A finales de 2008, durante el Masters de París-Bercy, se tuvo que retirar por una tendinitis en el tendón rotuliano, nexo entre la rótula y la tibia. Al año que viene sus problemas irían a más.

2009

Tendinitis en ambas rodillas

Las rodillas amenazaron seriamente la carrera de Nadal. En 2009 empezó a sentir molestias en Madrid, donde cayó en la final ante Federer. Un par de semanas después, los problemas desembocaron en su primera derrota en Roland Garros: contra Robin Soderling, en octavos de final. Se perdió la gira de hierba, hasta regresar en Montreal en agosto.

2011

Inflamación en los tendones peroneos

Nadal siempre ha mostrado una gran resistencia para jugar con dolores. En 2011 sufrió por culpa de los tobillos, por una inflamación en los tendones peroneos. Lo pudo controlar en Wimbledon, donde se le diagnosticó, alcanzando una final que perdió contra Djokovic.

2012

Rotura del tendón rotuliano izquierdo

Tras un par de años más tranquilos, Nadal sufrió la lesión más grave de su carrera a mediados de 2012. Ocurrió en Wimbledon, donde se plantó arrastrando sus ya cotidianas molestias en las rodillas. Sorprendentemente, cayó en segunda ronda de Wimbledon ante Lukas Rosol, top100 por entonces, y en aquel partido se fracturó el tendón rotuliano al caer sobre su rodilla izquierda. Se perdió el resto de la temporada, regresando en febrero del año siguiente.

2014

Desinserción de la vaina del cubital posterior de la muñeca derecha

Nadal estuvo casi tres meses de baja en 2014. Fue en la recta final, en la que se perdió la gira por Toronto, Cincinnati y el US Open. Ocurrió tras Wimbledon, donde cayó sorpresivamente ante un novato Nick Kyrgios. No volvió hasta septiembre, cuando jugó el ATP 500 de Pekín.

2016

Inflamación de la muñeca izquierda

Los problemas de muñeca de Nadal en 2016 le obligaron a retirarse de aquel Roland Garros. Venía arrastrando molestias desde semanas antes y, tras ganar en París en tercera ronda, se bajó del torneo antes de medirse a Marcel Granollers en octavos. Volvió a tiempo para los JJOO de Río, aunque lejos de su cien por cien. Quedó cuarto, sin medalla, cayendo contra Kei Nishikori en el partido por el bronce.

2017

Molestias en la rodilla derecha

En 2017 le tocó jugar casi todo el año con dolores en su rodilla derecha. Empezó en marzo y a final de temporada dijo basta. Se retiró en París-Bercy. En la Copa de Maestros de Londres no pudo aguantar y también dejó de competir tras caer en el primer partido contra David Goffin.

2018

Lesión en el psoas ilíaco, dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, lesión abdominal y artroscopía en el tobillo derecho

Nadal pasó por un calvario de lesiones en 2018. En el Abierto de Australia, durante su partido de cuartos, notó un fuerte dolor en el psoas ilíaco, entre la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. Volvió en abril y aguantó hasta septiembre, cuando se retiró dolorosamente en las semis del US Open por fuertes dolores en la rodilla derecha.

Para cerrar su annus horribilis, Nadal tuvo que suspender su gira europea de final de año por una lesión abdominal. Dijo adiós así a la temporada y, aprovechando su inactividad, pasó por quirófano para hacerse una artroscopia en el tobillo derecho para liberarse de otras molestias

2019

Dolor en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, inflamación en la muñeca izquierda y desgarro abdominal

El tendón rotuliano derecho volvió a lastrarle en 2019. En marzo se tuvo que retirar de Indian Wells antes de jugar las semis y se perdió el Masters de Miami. En el último trimestre regresaron los problemas para él, retirándose primero de la Laver Cup de Ginebra por una inflamación en la muñeca izquierda y luego de París-Bercy por un desgarro abdominal que sufrió en las semis. Por fortuna, pudo acabar el año conquistando en Madrid la sexta Copa Davis de España.

2021

Síndrome de Müller-Weiss en el pie izquierdo

Nadal empezó a asumir el año pasado su realidad con el dichoso síndrome de Müller-Weiss. Rafa tuvo que parar tras entregarse al máximo en Roland Garros, donde perdió en unas semis para el recuerdo ante Djokovic. Los dolores en el pie izquierdo le obligaron a descansar dos meses, renunciando a Wimbledon y los JJOO de Tokio. Tras una fugaz reaparición en Washington, el balear puso fin a su temporada para tratar de recuperarse bien de cara a este año.

2022

Fisura del tercer arco costal izquierdo y síndrome de Müller-Weiss

El 2022 empezó con un Nadal excelso. Ganó el Open de Australia y firmó una racha de 20 victorias seguidas. La racha se acabó en la final del Masters de Indian Wells. Tras el torneo se confirmó que había sufrido una fisura por estrés del tercer arco costal izquierdo durante las semis. Se tiró seis semanas de baja, pero en Madrid y en Roma volvieron los dichosos problemas en el pie izquierdo.

Su victoria en Roland Garros agranda el legado de Rafa Nadal. Si fue su última vez en París solo lo dirá el tiempo, él por si acaso lo disfrutó como si así fuera. Ahora quiere volver a pisar la hierba del All England Club, con la ilusión sabida de que en otoño será padre por primera vez.

