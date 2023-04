El calvario interminable de la madre de Yéremi Vargas: Aidan, su otro hijo, está enfermo

Ithaisa Suárez, madre de Yéremi Vargas, ha publicado un vídeo en TikTok lamentando el tratamiento informativo que recibió su hijo Aidan, de 17 años y hermano menor de Yéremi, cuando el pasado 10 de abril fue detenido por un supuesto delito de violencia doméstica. Suárez explicó que el menor padece estrés post-traumático y un trastorno de ansiedad y que tuvo que recurrir a denunciarlo como último recurso para que las autoridades se hicieran cargo de él y recibiera tratamiento psiquiátrico.

"Mi hijo Aidan es menor de edad, tiene 17 años, está en psiquiatría gracias a todas esas personas que en un momento dado comenzaron a hacer una bola de todo lo que estaba pasando en estos últimos meses, de mezclar todas las cosas. Mi hijo ha sufrido un revés y me he visto en la obligación, como madre, de pararle los pies como lo haría cualquier otra madre. (...) El niño no es malo, no es violento. Mi hijo está enfermo", explicó Suárez.

De esta forma, la madre del pequeño desaparecido en la localidad de Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria), de la que el pasado marzo se cumplieron 16 años, quiso salir al paso de las especulaciones sobre los comportamientos de su otro hijo, fruto de su relación con Juanfra Vargas. El padre de Yéremi y Aidan ha estado en el punto de mira en los últimos dos años al ser denunciado, en 2022, por supuestos malos tratos a una de sus exparejas y, en 2021, por presuntas agresiones sexuales a las hijas de otras mujeres con las que tuvo relación.

"Tiene estrés postraumático y ansiedad generalizada, para lo que tiene que tomar medicamentos y está recibiendo ayuda de un centro especializado. Estoy destrozada como madre", prosigue Suárez sobre Aidan. La madre atribuye la enfermedad de su hijo a la presión que se ha ejercido sobre la familia por los últimos sucesos relacionados con el padre, así como por la desaparición de Yéremi. Aidan tenía, en el momento de la desaparición, 1 año de edad y este suceso ha marcado toda su vida.

"Está malo y lo están ayudando en un centro para todo eso", añade Suárez en el vídeo, al tiempo que recalca que se vio obligada a denunciarlo: "Me he visto en la obligación de tener que hacer esto y como madre estoy destrozada, por eso es que no he podido salir en este tiempo".

Procedimiento habitual

La denuncia policial por parte de la familia de un enfermo psiquiátrico es un procedimiento necesario, establecido por ley, para requerir que un juez inste el ingreso hospitalario de una persona en contra de su voluntad, ya sea menor o mayor de edad.

Así, la detención de Aidan fue tan sólo un paso del proceso, al que siguen el informe de un psiquiatra forense y la orden judicial del ingreso. Es un procedimiento usual con los enfermos psiquiátricos y que solo se puede suplir si el enfermo ha sido incapacitado judicialmente.

La incapacitación judicial de un enfermo psiquiátrico es un procedimiento más largo y complejo, pero que evita a la familia tener que denunciar a su allegado cada vez que necesite ayuda. A su vez, ahorra a este el paso de pasar por comisaría mientras espera el informe forense y facilita su traslado inmediato a un centro hospitalario cuando la situación lo requiere.

