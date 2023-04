Rafa Nadal no jugará el Mutua Madrid Open: qué le pasa, qué lesión tiene y cuánto estará de baja

Rafa Nadal no levanta cabeza. El jugador español se ha visto obligado a anunciar que no podrá disputar el Mutua Madrid Open que comienza la próxima semana por una lesión. La misma que le ha mantenido de baja varios meses ya esta temporada. Una situación crítica para un jugador que se encuentra inmerso en la recta final de su carrera.

El estado de Nadal preocupa a todos los aficionados al tenis español. El jugador de Manacor arrastra una complicada lesión muscular que se ha ido agravando y que le está haciendo retrasar su debut en la gira de tierra, el escenario en el que más puntos podía cosechar durante la temporada. Ya son varios los torneos a los que no ha podido acudir.

El último en sumarse a la lista ha sido el Mutua Madrid Open, torneo en el que tenía puestas muchas esperanzas en su camino hacia Roland Garros, la gran apuesta y el gran objetivo de la temporada. Sin embargo, el camino hacia su Grand Slam número 23 se complica de manera notable después de esta considerable recaída.

¿Qué lesión tiene Rafa Nadal?

Rafa Nadal sufrió una grave lesión en su partido de segunda ronda del Open de Australia del año 2023. En su duelo contra Mackenzie McDonald se resintió de un problema muscular a la altura de la cadera en su pierna izquierda. Una dolencia que parecía que le iba a traer problemas, pero no tantos como finalmente se han terminado produciendo.

Nada más cerrar su participación en el primer Grande de la temporada, Nadal se sometió a unas exhaustivas pruebas con su equipo médico de confianza, el cual lidera el galeno Ángel Ruiz-Cotorro. Tras pasar una resonancia magnética, se le diagnosticó una lesión de grado 2 en el psoas iliaco de la citada pierna.

[Ljubicic ataca a Zverev por sus "arrogantes" palabras sobre Nadal: "Adelante con el lenguaje basura"]

Rafa admitió haber sentido algo importante en la zona afectada, pero no sería hasta pasar por las manos de los médicos cuando descubriría la gravedad real de su lesión. Tras su periplo en las antípodas, el tenista balear declaró lo siguiente: "He notado algo en la cadera y se acabó. Había notado algo en los días previos pero nada como hoy. Tengo un histórico de problemas en la cadera que me han obligado a hacer tratamientos en el pasado".

Diversas informaciones apuntaron a que la gravedad de su lesión estaba relacionada también con una afección en el tendón y un pequeño desprendimiento en la zona. Problemas que han complicado su recuperación y que están retrasando su regreso a las pistas.

¿Cuánto tiempo estará de baja?

Es otra de las grandes preguntas que se hacen todos los aficionados al tenis en el mundo. ¿Cuándo volverá a jugar Rafa Nadal? Es una pregunta que ahora mismo no tiene una respuesta clara ya que ni el propio tenista ni su equipo de médicos lo saben. Cierto es que el jugador de Manacor lleva varias semanas entrenándose sobre arcilla, concretamente desde el 27 de febrero, pero de momento no está listo para su retorno a la competición. "No puedo dar plazos porque si los supiera os lo diría pero no lo sé".

En un primer momento, se esperaba que Rafa estuviera lesionado entre 6 y 8 semanas. Sin embargo, las hojas en el calendario se han ido cayendo y el campeón español no ha dado señales de cuándo puede llegar su regreso. Tras caerse del Abierto de Australia no pudo estar tampoco en la gira de Estados Unidos por Indian Wells y Miami.

Rafa Nadal Diseño: Jorge Pacheco / Reuters

Se esperaba que pudiera regresar para el inicio de la temporada de tierra batida, pero el ganador de 22 Grand Slam sigue fuera del circuito y así continuará durante al menos unas semanas más. Ya van 14 lejos de la circulación, el doble de las previstas, y todo hace indicar que no estará apto, como poco, hasta principios de mayo.

Se acaba el tiempo para preparar Roland cuando se acerca peligrosamente a los 100 días de baja, cifra que superará con creces antes de materializar su regreso ya que está inmerso en un nuevo proceso médico: "Estaba entrenando, pero hace unos días hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento y ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga".

¿Qué torneos se perderá Rafa Nadal?

La lista de torneos que ya se ha perdido Rafa Nadal es impresionante y eso que su calendario para esta temporada era muy reducido. El balear ya no acostumbra a tener tantos compromisos como cuando estaba en el periodo más activo de su carrera, pero aún así la lista es realmente sorprendente.

En total son siete los certámenes que han tenido que ver como la máxima estrella se caía de su cartel. Tras no poder terminar su participación en el Abierto de Australia como le hubiera gustado, no pudo acudir ni a Doha ni a Dubái. Después, se perdió los citados torneos de Indian Wells y Miami.

[La apuesta de Toni Nadal para Roland Garros: "Alcaraz, Rafa y Djokovic son los favoritos"]

Su presencia en la gira de tierra parecía más que segura, pero ya han sido tres los torneos que han borrado a Rafa de su cuadro final. Primero fue el Masters 1000 de Montecarlo. Después el Conde de Godó y por último el Mutua Madrid Open.

La pregunta es saber ahora cuándo regresará Nadal y qué torneos se perderá próximamente. Parece probable que no llegará tampoco al Masters 1000 de Roma, un hecho insólito en su carrera, ya que nunca ha acudido al torneo italiano sin haber disputado antes ningún torneo de tierra batida. Sin embargo, este curso corre el riesgo de sublimar esta estadística llegando a Roland Garros sin haber disputado antes ningún encuentro sobre arcilla.

[Cómo Nadal, con su final de Wimbledon 2008, inspiró a Rahm para ganar el Masters de Augusta]

En el horizonte de Rafa se abre ahora una posibilidad sin explorar hasta el momento en su carrera. Sería, si se pierde el torneo de Roma, acudir al ATP 250 de Ginebra que se jugará del 21 al 27 de mayo. Es el único posible torneo de una cierta entidad que se disputa en el circuito antes de Roland Garros.

Así está el complicado futuro de un Nadal que está atravesando uno de los capítulos más oscuros de su carrera profesional. El balear no consigue salir del bucle de lesiones y mientras da vueltas en su cabeza a la posibilidad de ausentarse de Roma, divisa en el horizonte el reto más difícil de su carrera: ganar Roland Garros en su peor momento.

