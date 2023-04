Rafa Nadal y Roland Garros: qué piensa del regreso a las pistas tras su última lesión

Abierta la temporada de tierra batida en el tenis, las miradas comienzan a ponerse en Roland Garros. Todavía quedan varias semanas para que dé inicio el Grand Slam de París, que se celebra entre el 28 de mayo y el 11 de junio en este año 2023, y la atención está puesta en Rafa Nadal.

El actual campeón permanece alejado de las pistas desde que se lesionase en el Open de Australia allá por el mes de enero. Desde entonces ha ido confirmando su baja para los diferentes torneos que se han ido presentando, incluido la actual edición del Conde de Godó que se está disputando en Barcelona.

Por el momento, en lo que se refiere a la temporada sobre tierra batida, Rafael Nadal se ha perdido tanto el Masters 1000 de Montecarlo como el citado Barcelona Open Banc Sabadell. Ante esta situación, Toni Nadal ha hablado sobre las opciones de su sobrino de estar en Roland Garros.

Toni Nadal junto a su sobrino Rafa Nadal tras ganar este uno de sus Roland Garros, en una imagen de archivo EFE

En el podcast de Marion Bartoli en RMC, Toni Nadal ha revelado parte de la conversación que ha mantenido con Rafa sobre su recuperación y cuándo regresará a las pistas. El ganador de 22 títulos del Grand Slam tiene claro que solo regresará cuando esté "en buena condición".

"Hablé con Rafael el sábado, y solo volverá si está en buena condición, al cien por cien. Sabe que, de lo contrario, no será bueno para él. Jugó el Open de Australia sin estar en su máxima forma. Creo que quiere sentirse bien. Quiere llegar a Roland Garros con confianza y en una buena condición física. Por ahora, tenemos que esperar, pero él tiene la mentalidad de intentar ganar otra vez", ha asegurado Toni.

Opciones en París

Pese a que continúa en proceso de recuperación, Toni Nadal no ha descartado que el ganador de la Copa de los Mosqueteros vuelva a ser su sobrino: "He dicho muchas veces sobre Rafael que, aunque no llegue en las mejores condiciones, cuando entra en la pista Philippe Chatrier, todo cambia".

Aunque también es consciente de lo dura que será la competencia: "Necesita unos pocos partidos no muy difíciles para coger ritmo. Sé que Zverev, Alcaraz, Djokovic, Rune y Rublev son muy fuertes. Pero con su mentalidad, también sé que Rafael puede ganar, y quiero pensar que será igual este año".

De ganar en París, Rafa Nadal rompería el empate con Novak Djokovic en cuanto a títulos del Grand Slam se refiere. Con la victoria del serbio en el Open de Australia 2023, ambos quedaron con 22 majors en sus respectivos palmareses. La competencia por ser el que más campeonatos de los cuatro grandes tenga al final de sus carreras continúa.

