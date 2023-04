Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se pierden el inicio de la temporada de tierra: bajas en Montecarlo

Habrá que esperar para ver de vuelta a Rafa Nadal en la competición, mientras que Carlos Alcaraz se tomará un respiro por una nueva lesión. Los dos tenistas españoles han anunciado este martes que no competirán en el Masters 1.000 de Montecarlo, torneo que arranca esta semana y da inicio a la temporada de tierra.

Primero habló Nadal, comunicando a través de sus redes sociales que no estará en un torneo que ha ganado hasta en 11 ocasiones. Su plan era jugar allí, pero reconoce que no se siente preparado todavía -no juega desde el 18 de enero tras lesionars en el Abierto de Australia- y aplaza su regreso a las pistas.

Alcaraz, poco minutos después, anunció que sufre una artritis postraumática en su mano izquierda y molestias musculares en columna. El murciano terminó dolorido su partido de semifinales en Miami, en el cual fue derrotado por el italiano Jannik Sinner.

No especifica Nadal cuándo volverá, aunque la siguiente cita marcada en su calendario es el torneo Conde de Godó que se celebra del 15 al 23 de abril en Barcelona. Tras la fecha catalana, donde ha ganado el título hasta en 12 ocasiones en su carrera, se disputarán los Masters 1.000 de Madrid y de Roma.

"Hola a todos, aún no me encuentro preparado para competir al más alto nivel. No podré jugar en uno de los torneos más importantes de mi carrera, Monte Carlo. No estoy aún en condiciones de jugar con las máximas garantías y continúo mi proceso de preparación, esperando volver pronto", anunció Nadal.

Alcaraz, por su parte, se enfoca en su recuperación de los nuevos problemas físicos que padece. No son de gravedad, pero prefiere reservarse y no forzar bajo recomendación de su doctor. Igual que Nadal, podría regresar en el Conde de Godó según su evolución y también tiene previsto competir en Madrid y Roma.

"Después de dos meses compitiendo, estoy contento de volver a casa pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con molestias. Tras visitar hoy a mi doctor en Murcia y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo a comenzar la gira de tierra. Tengo una artritis postraumática en mi mano izquierda y molestias musculares en columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir. ¡Nos vemos en 2024!", anunció Carlos.

