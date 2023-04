Xavi Hernández: "En el vestuario no hablamos ni de la UEFA ni de Negreira, pensamos en el Madrid"

Xavi Hernández está a un solo partido de clasificarse para su primera final de la Copa del Rey. El técnico catalán ha comparecido en rueda de prensa en la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada. Un nuevo Clásico, el tercero en cuestión de unas semanas, que dejará a uno de los grandes del fútbol español fuera del torneo.

El FC Barcelona llega en una situación extraña al partido. Confiado de su potencial gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas semanas y que le han permitido situarse con una ventaja de 12 puntos en la clasificación de La Liga sobre el Real Madrid. Pero asediado por una plaga de bajas que no cesa.

El entrenador de Terrasa no podrá contar ni con Dembélé, ni con Pedri, ni con Andreas Christensen ni tampoco con Frenkie de Jong. Casi a una baja por línea, solo se libra la punta del ataque donde se encuentra un Lewandowski que ha recuperado el gol y un Ansu Fati que ante el Elche volvió a sonreír. El técnico tendrá que hacer frente a estas ausencias y encontrar una manera eficiente de recomponerse su defensa al caer Araujo hacia la derecha para frenar a Vinicius. Lo más probable es la entrada de Eric García en el eje junto a Jules Koundé.

Repetir la Supercopa

"Nuestro objetivo de partido es el de la Supercopa y el de LaLiga en casa. Esos son los ejemplos a seguir de cómo queremos jugar. Queremos controlar nuestro partido, ese sería nuestro partido ideal. Pero tenemos enfrente al Real Madrid, el vigente campeón de Europa. Pero lo intentaremos, hemos trabajado para ello. Esa es nuestra idea y nuestra intención. Traemos un 0-1 de la ida, pero será complicado".

Las bajas de Pedri y De Jong

"No variará el plan de partido. Si jugamos con un centrocampista natural en banda, la idea es la misma. Claro que nos afectan esas dos ausencias, pero nuestra idea no va a cambiar independientemente del resultado. No vamos a ir a empatar, queremos ganar. Es nuestra idea, no va a cambiar nada".

Centrados en lo deportivo

"No hablamos de estas cosas en el vestuario. Cuando nos reunimos hablamos de fútbol, de qué hemos hecho bien y mal, hablamos de cómo juega el Madrid. Nosotros no hablamos ni de la UEFA, ni de Negreira, ni nada. Estamos centrados en el fútbol, no nos sale hablar de esto. El Clásico ya es lo suficientemente importante. Tenemos que demostrar que tenemos que volver a ganar. Jugamos en casa, con nuestra afición y tenemos que aprovecharlo. Estamos muy ilusionados".

El Madrid sigue siendo favorito

"Esto de favorito o no favorito son sensaciones. Da el tipo de sensación de que cuando tenemos partido contra el Madrid es muy difícil ganarles. Nos han tocado ellos y hace mucho tiempo que el Real Madrid no pierde una eliminatoria a doble partido. A pesar del 0-1, ellos me siguen pareciendo favoritos. Jugamos contra un pedazo de Real Madrid. La presión la tienen más ellos que nosotros".

[Ancelotti desafía a Xavi en El Clásico: "Nos toca ganar a nosotros"]

Duelo directo con el Madrid

"El Madrid viene mañana y puede ganar perfectamente, pero nosotros también. Está muy igualado. Ellos tienen mucha más experiencia y están acostumbrados a remontar partidos. Tendremos que estar muy alerta. No le tenemos la medida tomada al Madrid".

La situación de Ansu Fati

"Para un delantero, no marcar en los últimos partidos les genera un poco de presión. Siempre viene bien que marquen. El otro día, contra el Elche, fue una noche redonda para nosotros. Contento por Ansu, por Ferran y por la gente de arriba que sigue ayudando al equipo. Contento especialmente por ellos dos".

Silenciar los éxitos del Barça

"No lo sé. No leo nada, escucho muy poco. Nosotros valoramos desde dentro. El presidente valora mucho el trabajo que se está haciendo y eso es fundamental. Si el jefe está contento con su trabajo, ¿qué más da lo que piensen los demás? Pero sólo hemos ganado un título, queremos más. Mañana tenemos una oportunidad de llegar a una final contra el eterno rival. Entonces, no nos despista nada. Siempre hay que recordar dónde estábamos el año pasado y dónde estamos este. Yo creo que el trabajo lo vería cualquier persona salvo el que nos quiera mal".

Rivalidad con el Madrid

"Para mí no cambia nada. Es una rivalidad eterna. Hay que jugar con mucha tensión y con Fair Play. Real Madrid y Barça siempre tienen que ganar. Si nos equivocamos en algo pediremos perdón, pero tiene que ser una guerra solo futbolística".

Xavi, en rueda de prensa. EFE

Su posición ante las polémicas

"No sé si se ha hablado solo de lo otro. Nosotros estamos para jugar. Nosotros sí le damos importancia al partido porque nos jugamos un título. A mí me interesa poco el resto, solo quiero que se valore lo que hacemos en el campo dentro del club. No puedo controlar lo que se habla y lo que no se habla, nos centramos en nuestro trabajo".

Posible sorpresa de Ancelotti

"Nosotros hemos trabajando en diferentes escenarios. Sobre todo en presión alta, presión tras pérdida y en transiciones. Son un equipo muy fuerte y siempre pueden sorprendernos, pero nos conocemos mucho. Me sorprendería que cambiaran el guion. Saben lo que hacen y lo hacen muy bien".

Presión sobre los árbitros

"Yo de los árbitros he hablado mucho. Creo en ellos, en su honestidad. A mí no me gustaría ganar un partido haciendo trampas. Si no, me voy a casa y hago otra cosa. Por eso, no merece la pena hablar de ellos. Se equivocan y es normal, todos nos enfadamos con ellos. Pero a mí no me gusta que me ayuden. Yo lo que quiero es ganar lícitamente, siempre".

La nueva posición de Eric García

"En el fútbol, todo el mundo es compatible. Yo creo que Eric es muy inteligente, se puede adaptar a diferentes posiciones. Ahora, de pivote, lo ha demostrado. Él es muy profesional. Claro que sí, puede jugar con Busquets perfectamente".

[La alineación del Real Madrid ante el Barcelona para El Clásico de la Copa del Rey]

Cómo espera al Madrid

"Yo creo que habrá un Madrid agresivo y que nos podrá quitar el balón. Saben que así nos hacen sufrir. Ya lo hicieron en la ida. Fueron superiores en el dominio y en la posesión. No queremos que pase eso y tenemos que tener mucha personalidad para que eso no pase".

El papel de Martínez Munuera

"Ni me gusta ni me disgusta. Que lo haga lo mejor posible y que trate de ser justo".

Superioridad ante el Madrid

"Al contrario. Seguramente tengan más ganas de revancha. Han perdido los últimos Clásicos, vendrán heridos y querrán estar en la final. Les hemos ganado últimamente, pero seguro que querrán estar en la final. Será un partido súper complicado".

Mejora en el ataque

"Llevaba algunos partidos sin marcar, pero aportaba más cosas. Igual que con Ansu y con Ferran, cobró confianza el otro día. Será importante para nosotros".

xavi-herna-ndez-conversando-con-ansu-fati-durante-un-partido-redes_53_1000x528

Comparación Lewandowski y Benzema

"Son los mejores delanteros del mundo actualmente. Son parecidos. Lewandowski entiende muy bien nuestro juego y Benzema lo hace apareciendo por todas las partes del campo. Robert quizás es más físico y Karim se asocia más. Los dos marcan la diferencia en sus equipos".

El hambre de títulos

"Claro que sí. No me gusta compararme con ellos, pero tenemos mucha hambre. Sed de títulos, de éxitos. Tenemos muchos jugadores que apenas han ganado títulos, así que tenemos esa sed de éxitos. Yo estaba convencido el día de la presentación del Gamper: el objetivo este año era ganar títulos. Somos el Barça, la obligación que tenemos es la de ganar títulos. Sólo hemos ganado un título hasta ahora, mañana tenemos una oportunidad muy bonita y La Liga la tenemos muy bien encarrilada. Pero sólo tenemos la Supercopa por ahora".

Versatilidad en defensa

"Más que nada, pero no por necesidades económicas, sino del equipo. Hemos probado a Balde en la derecha, a Marcos de central, a Eric de pivote... Son jugadores que son una garantía y un privilegio el poder ponerles en el sitio que el equipo necesita en ese momento".

Sigue los temas que te interesan