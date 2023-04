Ancelotti desafía a Xavi en El Clásico: "Nos toca ganar a nosotros"

La Copa del Rey busca este miércoles al segundo de sus finalistas. Barcelona y Real Madrid se miden en el Camp Nou con la eliminatoria de cara para los azulgrana tras su triunfo en la ida (0-1). Los blancos están obligados a remontar y Carlo Ancelotti ha dado la cara en rueda de prensa en la víspera del partido.

El técnico italiano analizó ante los medios de comunicación la actualidad del equipo blanco y lo relacionado con el importantísimo partido de este miércoles. Dudas sobre el plan con el que saldrá el Real Madrid tras la goleada por 6-0 contra el Valladolid en el último partido de Liga.

Sobre el partido sigue rondando la sombra del 'caso Negreira'. Ahora el club catalán se ve amenazado por la UEFA tras la contundencia con la que se refirió Aleksander Ceferin del escándalo. El foco se vuelve a poner en el cuerpo arbitral, con Martínez Munuera al silbato y González González en el VAR.

Sensaciones positivas

"Estamos bien, motivados y concentrados. Tenemos buenas sensaciones tras el partido del Valladolid y tenemos la confianza de que lo haremos bien".

Modric y Kroos, intocables

"Sí. Modric es un intocable, pero lo era ya el día el Valladolid y se quedó en el banquillo. Hay que elegir un once, pero es un partido en el que no solo los titulares serán importantes. Tengo que pensar en los recursos que tendré en el banquillo. Los jugadores que no empezarán el partido también tienen que pensar que pueden ser importantes".

González González y Negreira

"Es mejor dejar ahí ese tema. Se está investigando. Yo tengo que pensar en el partido y en intentar ganarlo".

Clásico importante

"El Clásico siempre es el partido más importante para el Real Madrid, los fans, los jugadores y el entrenador. Hay una gran rivalidad y, además, es un partido que nos permite jugar una final. Haremos lo posible para jugarla".

Cambios en el once

"Es una opción, peor hay que evaluar que en los dos últimos partidos los hemos hecho bien. No miramos solo el resultado. Competimos, fueron partidos igualados y estuvimos cerca de ganar, sobre todo el último que jugamos en el Camp Nou. Puede ser que hagamos una alineación distinta o no. La línea no cambia porque, a nivel de juego, los dos últimos Clásicos no han salido mal".

Energía para El Clásico

"Si hablamos de energía e intensidad, en estos partidos son tan importantes como sacar bien el balón desde atrás. Hay mucha presión y la experiencia de los veteranos es importante. Son muchas cosas a evaluar, no solo una. La energía es tan importante como otros aspectos".

Qué pide a sus laterales

"En la evaluación de las características individuales de los jugadores tenemos en cuenta que en la izquierda, la amplitud de banda, está cubierta por Vinicius. Ahí no nos hace falta pedir tanto al lateral que ataque. En la derecha, depende de si está Rodrygo o Fede Valverde".

¿Salir a por el gol?

"La idea no es volverse loco para marcar un gol. Puedes marcarlo en el 90. La idea es hacer un buen partido controlando el balón. En los últimos partidos nos ha faltado llegar más, hacer transiciones más rápidas, pero no vamos a enloquecer por marcar un gol. El partido tiene que ser completo. Si lo haces, marcarás".

¿Sobre el alambre?

"Yo de mi futuro no hablo".

Jugadores que acaban contrato

"Veo a los jugadores cada día, están muy concentrados y focalizados. Se puede pensar que acabar contrato puede afectar a los jugadores, pero no a Nacho, Ceballos o Asensio. Lo están demostrando. Asensio jugó un partido espectacular contra el Valladolid, mientras sigue hablando su futuro con el club".

Convencer a los que menos juegan

"Cada uno tiene que evaluar el papel que tiene cuando acaba el contrato y preguntarse '¿cuánto protagonismo tengo en esta plantilla?'. Si quiere renovar es que el papel que tiene le gusta y le motiva".

¿Cambio de esquema en El Clásico?

"No".

Rüdiger, recuperado

"Rüdiger está bien. Se ha entrenado hoy y está listo para jugar. En la salida de balón, cada uno tiene sus características. Alaba nos ayuda más en ese sentido, pero es más clave la combinación y el posicionamiento. El más importante en este sentido es el portero, que es el jugador que más hay que utilizar en la salida desde atrás".

Tchouaméni o Camavinga

"Lo más difícil es elegir. Siempre, no solo hoy. La mentalidad del futbolista no cambia: quiere jugar desde el principio. Es muy difícil elegir un once porque, obviamente, hay 14 o 15 que merecen ser titulares. Tchouaméni aporta en aspectos defensivos y Camavinga, en espacios cortos, es difícil quitarle el balón".

Si Modric y/o Kroos van al banquillo...

"Nada especial. Si tuviera que hablar con todos los que van al banquillo, me cansaría. Ellos saben que si necesitan hablar conmigo, tienen mi puerta abierta. Pero en esta plantilla no son mucho de pedir explicaciones porque todos entienden que hay mucha competencia. Mi despacho suele estar bastante vacío".

Bajas del Barça

"Tenemos una desventaja en el marcador que hay que recuperar. Hay 90 minutos para hacerlo. Será un partido igualado y no sé cuál es el favorito. Los pequeños detalles lo van a determinar".

Xavi vs. Ancelotti

"Es muy complicado hacer enfrentamientos individuales entre entrenadores. El Barça nos ha ganado los últimos tres partidos y creo que es nuestro momento de volver a ganar".

Sorprender al Barça

"Puedes sorprender a un equipo con pequeños detalles. Es difícil cambiar de sistema cuando llevas un año entrenando bajo el mismo. Puedes sorprender al rival, pero también a ti mismo. La sorpresa se puede crear en un córner, una falta... con estos detalles".

