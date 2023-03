Carlos Alcaraz: "Pensé mucho en Rafa Nadal cuando me estaba recuperando de mi lesión"

Carlos Alcaraz se prepara para revalidar el título de campeón en el Masters 1000 de Miami. Antes de eso, y después de conquistar Indian Wells, el tenista español se confiesa en Players' Voice de Eurosport a través de una carta en la que habla de su última lesión, de Rafael Nadal y Novak Djokovic, así como de sus objetivos.

"Mientras he estado lesionado, me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando te pierdes un gran torneo como el Abierto de Australia, piensas en lo que estás haciendo mal", afirma el de El Palmar quien considera, que aunque "una lesión le puede pasar a cualquiera", analizó junto a su equipo la situación y llegaron a la conclusión de que "es importante hacer las cosas bien dentro y fuera de la cancha".

Así revela que "no siempre" ha hecho las cosas "al cien por cien". Se refiere aquí "al descanso, la suplementación nutricional, comer bien...". "A través de la lesión, aprendí que tenía que volver a la rutina que tenía antes, volver a hacer todas esas cosas bien para estar lo mejor posible. Creo que debido a la lesión, lo he estado haciendo ahora y no es ningún secreto que, cuando haces las cosas bien, se obtienen buenos resultados", agrega.

Carlos Alcaraz, con el trofeo de campeón de Indian Wells Charles Baus / Csm Via Zuma Press / Dpa

Como asegura "la lesión ha sido un proceso de aprendizaje", aunque reconoce que "no fueron días fáciles" para él. No solo entrenó más fuerte, sino que también trabajó junto a su psicóloga: "Ella me ayuda mucho dentro y fuera de la cancha. El lado fuera de la cancha es casi más importante, ya que pasas la mayor parte de tu tiempo allí".

En este proceso, desvela que pensó "mucho" en Rafa Nadal. Un ejemplo de superación y éxito: "Pensé mucho en Nadal cuando me estaba recuperando de mi lesión. A menudo, cuando los mejores jugadores han estado fuera durante mucho tiempo, recuperan su primer torneo. Quería ser uno de esos jugadores".

"Esos ejemplos de regresos exitosos me han motivado, como lo que hizo Rafa en el Abierto de Australia de 2022, y cuando Djokovic ha regresado de ausencias, ha ganado torneos importantes. Estos ejemplos son inspiraciones para pensar, 'volvamos a entrenar' porque yo también quiero volver lo mejor que pueda para intentar ganar", añade 'Carlitos'.

Cercano con sus seguidores

No se olvida en la carta de sus fans. Así admite que usa "muchas las redes sociales, probablemente más de lo que debería", pero también que es "una herramienta muy importante" para él. Con ella consigue mantener el "contacto" con sus seguidores: "Les doy información sobre dónde estoy, cómo me va e interactúo con ellos".

Su popularidad sube y sube, pero eso no le lleva a pensar en si es "un icono deportivo o un modelo a seguir para los jóvenes", se centra en "seguir tratando de mejorar". Y, además, tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta. "Me encanta jugar al tenis", dice y también que le "encanta ganar" porque es "muy competitivo".

Por este tirón que tiene entre los aficionados, apunta que le gustaría "ser recordado como una buena persona, normal, natural y alegre". "Por supuesto, ser alguien a quien los niños pequeños admiren es una gran esperanza para mí. Trato de transmitir buenos valores tanto dentro como fuera de la cancha. También tenía mis ídolos, y ser potencialmente uno de ellos para la nueva generación sería maravilloso", señala.

Masters 1000 de Miami

Por último, hace referencia al Masters 1000 de Miami: "Voy a tener que defender muchos puntos. Pienso en eso inconscientemente porque quieres estar en lo más alto de la clasificación. Pero junto con mi equipo, siempre hemos dicho que lo importante es la carrera hacia las Nitto ATP Finals. Si tienes un buen año en la carrera, terminarás alto en la clasificación. No me preocupo demasiado por defender puntos, solo pienso en disfrutar del torneo que estoy jugando y tratar de hacerlo lo mejor posible".

Carlos Alcaraz, en Indian Wells 2023 Reuters / USA TODAY Sports

Miami es una pieza más del puzle, pero cuando piensa "una meta para este año", se centra en "ganar un Gran Slam... o al menos intentar ganar otro Grand Slam y más eventos Masters 1000". Y por supuesto: "Permanecer en el número 1 del mundo". Aunque tampoco oculta que quiere "ganarle a Nadal y Djokovic", pero destacando que no está "aquí para quitarles ningún Grand Slam o evitar que ninguno de ellos sea el mejor de todos los tiempos". "Solo intento escribir mi propia historia", asegura.

"Quiero ganar Slams. Soy ambicioso y mis metas son grandes, no voy a mentir. Mi sueño es ser uno de los mejores de la historia, intentar acercarme de alguna manera a ellos. Sé que será muy complicado, tal vez incluso imposible, pero en este mundo hay que pensar en grande y soñar en grande. Al final, ese es mi sueño hoy", sentencia en Players' Voice de Eurosport.

